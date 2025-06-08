Мужчина отказался от мобилизации, потому что считал, что ему не должны были вручать повестку — что решил суд

Мужчина уклонился из-за "неправильной повестки" — решение суда
В Черкасской области мужчина не захотел мобилизоваться. Свое решение он объяснил тем, что выдача повестки была нарушением закона.
Об этом говорится в приговоре, который Маньковский районный суд Черкасской области принял 30 мая.
Детали дела
Согласно судебным материалам, 2 августа 2024 года фигурант получил повестку. 3 августа в 16:00 он должен был прибыть в ТЦК и СП, но не явился.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что не пришел в военкомат в указанную дату, потому что считает, что вручение повестки было противоправным. Решение работников РТЦК и СП он не обжаловал. Почему не явился по повестке — не сообщил, а вторую повестку тоже проигнорировал.
Нарушителя признали виновным и приговорили к трем годам заключения. Приговор еще можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, военнослужащий из Одесской области приобрел водительские права и передвигался с ними по всей территории Украины. Его оштрафовали.
Также мы сообщали, что солдат совершил СОЧ и не захотел возвращаться на службу. За дезертирство он проведет пять лет в тюрьме.
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