Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Демобилизация во время контракта: придется ли служить дальше

Демобилизация во время контракта: придется ли служить дальше

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 18:20
Демобилизация в Украине: что будет с теми, кто подписал контракт
Военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Граждане, заключающие срочные контракты с ВСУ, имеют гарантированное законом право на увольнение по окончании военной службы. Даже если срок действия контракта еще не истек, решение о всеобщей демобилизации позволит расторгнуть договор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Сил обороны Украины.

Реклама

Что будет с военнослужащими по контракту в случае общей демобилизации

Для гражданских лиц в Украине сейчас существует возможность вступить в армию, подписав контракт. Срок такой службы фиксирован и составляет 14 или 24 месяца. Главной гарантией для военнослужащих является право вернуться к гражданской жизни сразу после истечения установленного срока. В соответствии с положениями Закона «О воинской обязанности и военной службе», военное командование обязано отпустить человека по истечении срока действия подписанного документа.

Важным нюансом является сценарий возможного объявления демобилизации в стране. Если государство примет соответствующее решение, военнослужащие не будут вынуждены оставаться в армии до конца срока действия своего договора. Те граждане, которые не захотят продолжать службу, смогут расторгнуть контракт и уволиться в рамках демобилизационных процессов, не дожидаясь календарного окончания срока действия договора.

Можно ли изменить в контракте пункты условий, которые не нравятся

Изменить, добавить или удалить отдельные условия или пункты во время подписания невозможно. Форма договора является типовой и жестко стандартизирована на уровне Кабинета Министров Украины.

Читайте также:

Никаких индивидуальных изменений или дополнительных требований от подписантов правительственный формат не предусматривает.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что граждане Украины с бессрочной инвалидностью и должным образом оформленной отсрочкой от мобилизации сохраняют право на получение статуса беженца в ЕС. Факт нахождения на воинском учете не является препятствием для получения защиты за рубежом, однако при первом пересечении границы могут потребовать дополнительные документы.

В то же время судебные власти отклонили иск военнообязанного о признании недействительной его мобилизации, которая состоялась в августе 2025 года с грубыми нарушениями. Апелляционный суд признал факты отдельных процедурных нарушений со стороны ТЦК, однако квалифицировал их как несущественные для отмены призыва.

ВСУ мобилизация контракт демобилизация военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации