Демобилизация в Украине: что будет с теми, кто подписал контракт

Военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Граждане, заключающие срочные контракты с ВСУ, имеют гарантированное законом право на увольнение по окончании военной службы. Даже если срок действия контракта еще не истек, решение о всеобщей демобилизации позволит расторгнуть договор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Сил обороны Украины.

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Что будет с военнослужащими по контракту в случае общей демобилизации

Для гражданских лиц в Украине сейчас существует возможность вступить в армию, подписав контракт. Срок такой службы фиксирован и составляет 14 или 24 месяца. Главной гарантией для военнослужащих является право вернуться к гражданской жизни сразу после истечения установленного срока. В соответствии с положениями Закона «О воинской обязанности и военной службе», военное командование обязано отпустить человека по истечении срока действия подписанного документа.

Важным нюансом является сценарий возможного объявления демобилизации в стране. Если государство примет соответствующее решение, военнослужащие не будут вынуждены оставаться в армии до конца срока действия своего договора. Те граждане, которые не захотят продолжать службу, смогут расторгнуть контракт и уволиться в рамках демобилизационных процессов, не дожидаясь календарного окончания срока действия договора.

Можно ли изменить в контракте пункты условий, которые не нравятся

Изменить, добавить или удалить отдельные условия или пункты во время подписания невозможно. Форма договора является типовой и жестко стандартизирована на уровне Кабинета Министров Украины.

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Никаких индивидуальных изменений или дополнительных требований от подписантов правительственный формат не предусматривает.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что граждане Украины с бессрочной инвалидностью и должным образом оформленной отсрочкой от мобилизации сохраняют право на получение статуса беженца в ЕС. Факт нахождения на воинском учете не является препятствием для получения защиты за рубежом, однако при первом пересечении границы могут потребовать дополнительные документы.

В то же время судебные власти отклонили иск военнообязанного о признании недействительной его мобилизации, которая состоялась в августе 2025 года с грубыми нарушениями. Апелляционный суд признал факты отдельных процедурных нарушений со стороны ТЦК, однако квалифицировал их как несущественные для отмены призыва.