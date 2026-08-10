Цимбалюк: военные администрации должны принять участие в мобилизации

Михаил Цимбалюк. Фото: Михаил Цимбалюк/Facebook

К процессу мобилизации в Украине должны более активно привлекаться военные администрации и территориальные общины. Ответственность за оповещение граждан не должна возлагаться исключительно на военнослужащих.

Об этом заявил народный депутат от партии "Батьківщина" Михаил Цимбалюк в эфире программы Вечір.LIVE.

Военные администрации должны отвечать за оповещение

По словам Цимбалюка, он обсуждал с командующим Сухопутными войсками Михаилом Драпатым вопрос ответственности военных администраций в процессе мобилизации.

Народный депутат подчеркнул, что военные администрации должны участвовать в оповещении населения. К этому процессу, по его мнению, также должны быть привлечены территориальные общины.

Цимбалюк отметил, что государство не должно перекладывать всю ответственность за мобилизационные мероприятия исключительно на военных.

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Отдельно депутат обратил внимание на финансовое обеспечение военнослужащих. Он считает, что процесс призыва должен сопровождаться надлежащей поддержкой и обеспечением для бойцов.

Также Цимбалюк заявил о необходимости очищения ТЦК и ВЛК от коррупционных практик. По его мнению, ответственность за взяточничество в этих структурах должна быть ужесточена.

Новини.LIVE писали, что заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин считает, что для предотвращения случаев принудительного задержания мужчин на улицах процесс мобилизации в Украине следует полностью перевести в цифровой формат. По мнению военного, для этого необходимо создать единую электронную платформу воинского учета с исчерпывающей информацией о каждом гражданине.

Также Новини.LIVE сообщали, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время его работы на этой должности команда разработала концепцию реформирования мобилизации. Она предусматривала поэтапный призыв, новые подходы к комплектованию войск и отсутствие ситуации, когда миллионы граждан находятся в розыске.