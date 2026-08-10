Депутат Цимбалюк предложил изменить подход к мобилизации

Михаил Цимбалюк. Фото: Михаил Цимбалюк/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

К процессу мобилизации в Украине должны более активно привлекаться военные администрации и территориальные общины. Ответственность за оповещение граждан не должна возлагаться исключительно на военнослужащих.

Об этом заявил народный депутат от партии "Батьківщина" Михаил Цимбалюк в эфире программы Вечір.LIVE.

Военные администрации должны отвечать за оповещение

По словам Цимбалюка, он обсуждал с командующим Сухопутными войсками Михаилом Драпатым вопрос ответственности военных администраций в процессе мобилизации.

Народный депутат подчеркнул, что военные администрации должны участвовать в оповещении населения. К этому процессу, по его мнению, также должны быть привлечены территориальные общины.

Цимбалюк отметил, что государство не должно перекладывать всю ответственность за мобилизационные мероприятия исключительно на военных.

Цимбалюк назвал условия призыва

Отдельно депутат обратил внимание на финансовое обеспечение военнослужащих. Он считает, что процесс призыва должен сопровождаться надлежащей поддержкой и обеспечением для бойцов.

Также Цимбалюк заявил о необходимости очищения ТЦК и ВЛК от коррупционных практик. По его мнению, ответственность за взяточничество в этих структурах должна быть ужесточена.

Новини.LIVE писали, что заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин считает, что для предотвращения случаев принудительного задержания мужчин на улицах процесс мобилизации в Украине следует полностью перевести в цифровой формат. По мнению военного, для этого необходимо создать единую электронную платформу воинского учета с исчерпывающей информацией о каждом гражданине.

Также Новини.LIVE сообщали, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время его работы на этой должности команда разработала концепцию реформирования мобилизации. Она предусматривала поэтапный призыв, новые подходы к комплектованию войск и отсутствие ситуации, когда миллионы граждан находятся в розыске.