День сил спецопераций ВСУ 2024 — искренние поздравления, картинки и открытки

Спасибо за защиту — искренние поздравления с Днем Сил спецопераций ВСУ 2024 года
В понедельник, 29 июля, в Украине отмечают важный праздник День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Бойцы ССО выполняют самую опасную и тяжелую работу — занимаются разведкой, организуют диверсии в тылу противника, руководят партизанами, осуществляют военную поддержку выполнения спецзадач. Они — военная элита страны, которая уничтожает врага и приближает нашу победу. Девиз ССО Украины — "Йду на Ви!".
Новини.LIVE подготовил искренние поздравления с Днем Сил спецопераций ВСУ 2024 в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте отважных и сильных защитников, которые каждый день ценой своей жизни защищающих нас и наше государство.
С Днем Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины 2024 — стихи на украинском языке
Сьогодні день ССО, вітаю,
Кар'єрного росту тобі щиро бажаю,
Завжди будь у відмінній формі,
Нехай в родині все буде в нормі.
Бажаю життя довгого та удачі,
І везіння простого на додачу.
***
Серце моє стукоче, серце моє щемить
Лине до тебе серце у цю святкову мить,
Через ліси й озера, через річки й долини,
Щоб привітати зі святом —
З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України!
***
Борониш, татусю, ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся, тату!
Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни...
Вітаю із Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я — як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди — спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир —
Могутній, нездоланний, вмілий!
З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, синку милий!
***
Ви ризикуєте життям в ім'я спокою країни,
Ви надійні і вірні сини України,
Нехай легкою буде служба завжди,
Всіх благ вам, сімейної гармонії та теплоти.
Искренние поздравления с Днем Сил спецопераций ВСУ в прозе
Благодарю тебя за защиту Украины! Желаю казацкого мужества, мощной силы воли и веры в собственные силы. С Днем Сил спецопераций ВСУ!
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В День ССО ВСУ от всего сердца желаю тебе стальных нервов, неистощимых сил, несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд!
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Поздравляю с Днем ССО ВСУ! Желаю тебе отличного здоровья, настоящей мужской дружбы, семейного тепла и счастья!
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Прими мои поздравления и пожелания успехов в твоей непростой и опасной работе. Пусть хранит тебя ангел-хранитель, пусть будет меньше боевых тревог! С Днем Сил спецопераций ВСУ!
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Я искренне поздравляю тебя с Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины! Пусть каждый ваш шаг будет уверен, а каждая миссия успешна. Спасибо за службу и вклад в мирное будущее нашей страны.
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Дорогой наш защитник, поздравляем тебя с праздником — Днем Сил специальных операций ВСУ! Ты наша гордость, а для других пример отваги и самопожертвования. Желаем безопасности, здоровья и всегда возвращаться домой. Любим и верим в тебя всем сердцем!
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Дорогой, поздравляю с Днем Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины! Ценю твою отвагу и готовность рисковать ради нашего будущего. Желаю крепкого здоровья, несгибаемого духа и новых свершений!
День сил спецопераций ВСУ 2024 — открытки к празднику 29 июля
Видеопоздравления с Днем Сил спецопераций ВСУ
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