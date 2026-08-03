Для выезда за границу с инвалидностью надо иметь хотя бы эти три документа

Пересечение границы лицами с инвалидностью. Фото: коллаж Новини.LIVE, ГПСУ, Pexels

Светлана Красноштан Редактор

Наличие граждан на воинском учете не лишает лиц с инвалидностью права выезжать за пределы Украины во время действия военного положения. Для пересечения государственной границы им достаточно предъявить пограничникам один из трех предусмотренных законодательством подтверждающих документов.

Разъяснения предоставили юристы и адвокаты на портале Юристы.ua, передает Новини.LIVE.

Какие документы необходимо предъявить на границе лицу с инвалидностью для выезда за пределы Украины

Общие правила военного положения предусматривают строгие ограничения на выезд из страны для граждан, состоящих на воинском учете и достигших 23 лет. Это правило действует одинаково как для призывников, так и для военнообязанных. Впрочем, наличие инвалидности создает четкое исключение из этого порядка.

Юрист Владислав Дерий подробно разъяснил юридические нюансы этой процедуры в ответ на запрос военнообязанного с инвалидностью. По словам правозащитника, нахождение на воинском учете не создает никаких препятствий для выезда такой категории граждан за границу

Но это исключение действует при условии, что у человека при себе есть надлежащее документальное подтверждение его состояния здоровья.

При пересечении государственной границы гражданин должен предъявить пограничникам один из трех предусмотренных вариантов документов. Самым простым из них является стандартное удостоверение лица с инвалидностью. Кроме того, пограничники принимают пенсионное удостоверение или специальный документ, подтверждающий назначение социальной помощи.

Третьим допустимым вариантом является справка для получения льгот лицами с инвалидностью. Такой документ выдают тем гражданам, которые в соответствии с законодательством не имеют права на оформление пенсии или государственной социальной помощи, однако он обладает полной юридической силой при прохождении пограничного контроля.

Как ранее писали Новини.LIVE, мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право выезжать за пределы Украины даже без сопровождения детей. Юристы пояснили, что ключевым условием для свободного пересечения границы этой категорией военнообязанных является наличие полного пакета документов, и привели его перечень.

Также правоведы объяснили, почему основанием для отказа в выезде мужчинам может стать их нахождение в розыске из-за нарушения мобилизационного законодательства и правил воинского учета. Существует возможность заранее проверить наличие каких-либо запретов или ограничений на пересечение границы в онлайн-режиме.