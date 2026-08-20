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Главная Мобилизация До 20 сентября бойцы в СОЧ могут выбрать подразделение для службы

До 20 сентября бойцы в СОЧ могут выбрать подразделение для службы

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 20:00
Добровольное возвращение из СЗЧ до 20 сентября 2026 года: условия
Военнослужащий ВСУ. Фото: 24-я ОМБр

Военнослужащие, ушедшие в СОЧ до 12 июня 2026 года, получили возможность официально вернуться на службу в выбранное ими подразделение. Специальная программа продлится до 20 сентября, а оформить возвращение можно как онлайн через "Армия+", так и лично в рекрутинговых центрах или непосредственно в части.

Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как законно вернуться в армию после самовольного оставления части

До 20 сентября 2026 года в Украине действует специальный порядок добровольного возвращения на военную службу после самовольного оставления части. Главное преимущество этой инициативы заключается в праве самостоятельно выбрать новое подразделение.

Однако воспользоваться такой возможностью могут исключительно те военнослужащие, чье самовольное оставление части было официально зафиксировано до 12 июня 2026 года включительно. Всем, у кого такая запись появилась в документах начиная с 13 июня, придется возвращаться по общим правилам действующего законодательства, которые не предусматривают выбора места дальнейшей службы.

Обязательным условием для перевода является сохранение принадлежности к своей структуре: представители ВСУ могут перейти только в ВСУ, национальные гвардейцы — в НГУ, а сотрудники Государственной специальной службы транспорта — исключительно в ГССТ. Заявки в другие ведомства будут автоматически отклоняться.

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Как подать запрос на возвращение на службу после СЗЧ

Для максимального удобства предусмотрено сразу три способа оформления документов, в том числе дистанционный через приложение "Армия+". Выбрав желаемую часть в программе, военнослужащий подает электронный рапорт.

В течение семи дней командование проверяет информацию, после чего дает согласование. С этого момента лицу предоставляется пять суток на дорогу, а в электронном военном билете "Армия ID" активируется статус "В пути", который документально подтверждает участие в программе и легализует перемещение.

Также бойцы могут обратиться и офлайн, а именно путем подачи заявления непосредственно в выбранную воинскую часть. Этот вариант сейчас доступен для структур ВСУ и ДССТ. Сразу после подачи рапорта на месте бойца зачисляют в списки временно прибывшего личного состава и восстанавливают его право на продовольственное обеспечение. На проверку сведений также отводится до семи дней, после чего происходит полноценное зачисление в списки, возобновление денежных выплат и появляется возможность заключить новый контракт.

Третий метод касается исключительно военнослужащих Вооруженных сил. Они могут оформить возвращение, обратившись в 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск или 2-й Центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск ВСУ. После подачи заявления в выбранное подразделение через рекрутеров и стандартной проверки, которая длится до недели, военному выдают бумажное предписание.

Этот документ подтверждает законность участия в программе и служит разрешением на доезд до части, на который также отводится пять дней. Процедура окончательного зачисления и возобновления зарплаты по прибытии с приказом из центров будет такой же, как и при использовании приложения "Армия+".

Когда возобновятся выплаты и денежное обеспечение после СЗЧ

Как только боец прибывает на место, его статус определяет финансовые условия: если прежняя часть еще не исключила его из своих списков, человека зачисляют как временно прибывшего с возобновлением только продовольственного обеспечения. Денежные выплаты возобновятся после официального приказа о зачислении. Если же исключение из старой части уже произошло, финансирование и все виды обеспечения возобновляются в день прибытия в новую часть.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, сообщения о том, что у 18-летних украинок требуют предъявлять приложение «Резерв+» для получения временной защиты за рубежом, являются манипулятивными. Никаких официальных требований относительно наличия электронного военно-учетного документа для женщин такого возраста в странах-убежищах не выдвигалось.

Между тем правительство усиливает контроль за соблюдением правил бронирования военнообязанных работников, в частности в сфере ИТ. Несмотря на предстоящие проверки, Минцифры обещает сохранить возможности для работы тех компаний, которые не допускают злоупотреблений и действуют исключительно в рамках законодательства.

ВСУ мобилизация военнослужащие СОЧ спецбригады
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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