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Главная Мобилизация Дополнительные обследования в ВЛК: насколько это законно и безопасно

Дополнительные обследования в ВЛК: насколько это законно и безопасно

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 18:20
Проблемы с сердцем и ВЛК: юрист разъяснил законность повторной проверки
Прохождение ВЛК военнослужащими и оформление документов. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, фото из открытых источников

Члены военно-медицинской комиссии уполномочены направлять военнообязанных на дополнительные обследования для уточнения диагноза. В то же время юристы предупреждают, что назначение повторных нагрузочных тестов некоторым пациентам не рекомендуется из-за связанных с этим рисков.

В каких случаях повторная диагностика на ВЛК может нанести вред и противоречит нормам, объяснили юристы на портале Юрист.ua, передает Новини.LIVE.

Может ли врач ВЛК требовать повторного обследования сердца

Заключения военно-медицинской комиссии о годности лица к службе являются основой для дальнейших решений территориальных центров комплектования во время всеобщей мобилизации. Однако стандартного медицинского осмотра для точной оценки состояния здоровья бывает недостаточно, поэтому военнообязанные с серьезными заболеваниями периодически получают направления на дообследование.

Законность и целесообразность таких действий медиков разъяснил юрист Владислав Дерий, отвечая на запрос гражданина с сердечно-сосудистой патологией.

Мужчина сообщил правозащитникам, что уже прошел процедуру велоэргометрии (ВЭМ) на базе профильного Института кардиологии имени академика М.Д. Стражеска. Поскольку у пациента ишемическая болезнь сердца 3-го функционального класса и он перенес стентирование, он поинтересовался, имеют ли представители комиссии полномочия требовать от него повторного прохождения ВЭМ.

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Юрист подтвердил такую возможность, подчеркнув независимость специалистов во время медицинского осмотра.

"Да, у него есть такое право. Врач ВЛК по закону самостоятелен в принятии решения. Если он считает, что предоставленных документов недостаточно или в них есть противоречия, он может выписать направление на дополнительное обследование", — отметил специалист.

В то же время Владислав Дерий подчеркнул, что в этой конкретной ситуации решение комиссии о повторной диагностике может быть некорректным. Он отметил, что проведение еще одного идентичного стресс-теста для человека со сложным диагнозом после оперативного вмешательства сопряжено со значительными рисками.

"Поскольку вы уже прошли ВЭМ в профильном учреждении высочайшего уровня, назначение еще одного идентичного обследования в течение столь короткого срока нецелесообразно и может быть расценено как затягивание процесса. Кроме того, нагрузочные тесты (ВЭМ) для пациентов с ИБС 3 ФК после стентирования должны проводиться с большой осторожностью", — резюмировал юрист.

Как уже сообщали Новини.LIVE, вопрос прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и оформления медицинских заключений сопряжен с рядом юридических нюансов. Как объясняют правоведы, задержки с утверждением справки о болезни не являются основанием для того, чтобы военнообязанный самостоятельно инициировал повторный медосмотр даже в случае истечения срока действия предыдущего заключения о негодности.

В то же время юристы дали советы действующим военнослужащим, которым необходимо пройти ВЛК во время пребывания в отпуске. Правоведы советуют подавать на имя командира соответствующий рапорт, к которому обязательно следует приложить имеющиеся медицинские документы, обосновывающие необходимость такого обследования для получения официального направления.

мобилизация ВВК юристы
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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