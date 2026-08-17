Есть отметка ВОС 999: можно ли бронировать таких сотрудников

Военнослужащий ВСУ. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Светлана Красноштан Редактор

Работодателям не нужно направлять сотрудников в территориальные центры комплектования, если в их документах внезапно появилась специальность 999. Этот код не требует подачи специальных отчетов в Пенсионный фонд или военкоматы. Кроме того, военнообязанные с такой отметкой подлежат бронированию на общих основаниях.

Об этом заявила эксперт по трудовому праву и кадровому учету Татьяна Шолкова, передает Новини.LIVE.

Как кадровикам бронировать сотрудников с отметкой ВОС 999 в «Резерв+»

Военнообязанные и кадровики часто пугаются обновлений в приложении "Резерв+", где вместе с военно-учетной специальностью 999 появляется статус "Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки. Солдат резерва". Беспокойство вызывает тот факт, что действующее законодательство запрещает бронировать резервистов. Однако Татьяна Шолкова подчеркнула, что наличие такой пометки вовсе не означает принадлежность человека к оперативному резерву.

Настоящие резервисты имеют в своих электронных документах четкую пометку «Входит в состав оперативного резерва», а само приложение теперь отдельно выделяет эту категорию.

Соответственно, запись о ВОС 999 никоим образом не блокирует процесс найма или получения отсрочки, а таких сотрудников можно включать в квоты предприятия как обычных военнообязанных.

Компании имеют право принимать на работу граждан с таким кодом без каких-либо ограничений. Направлять вновь принятого работника в ТЦК для уточнения или исправления военной специальности не требуется. Даже если ранее у человека была другая специальность, а сейчас система выдает 999, кадровикам рекомендуется ориентироваться на актуальные данные паспорта и военно-учетного документа.

Ведение внутренней документации предприятия в таких условиях имеет несколько особенностей. В списках воинского учета ответственное лицо просто вписывает цифру 999 в восьмую графу. Этот код присваивается исключительно рядовому, сержантскому и старшинскому составу. У призывников и офицеров такой специальности быть не может физически.

Что делать в случае появления кода 999097

Если электронный документ выдает более длинный номер, например 999097, в отчетности фиксируются только первые три цифры. При этом фразу «солдат резерва» вообще не нужно вносить в списки, поскольку в третьей графе указывается исключительно воинское звание, указанное в военно-учетном документе.

Само по себе изменение военно-учетной специальности на 999 не создает для бизнеса дополнительной бумажной нагрузки. Работодателям не придется формировать приложение 4 для ТЦК или направлять оперативные сведения в Пенсионный фонд. Достаточно лишь обновить информацию в восьмой графе внутренних списков. Также в ведомости оперативного учета (приложение 12) эти изменения никак не фиксируются, поэтому этот документ остается без корректировок.

Как сообщали Новини.LIVE, действующая электронная система учета исключает ситуацию, когда военнообязанный использует сразу два основания для уклонения от мобилизации. Именно поэтому действующая студенческая отсрочка автоматически блокирует попытки предприятия забронировать такого специалиста. Юристы объяснили, как действовать, если нужно устроиться на работу с бронированием, будучи студентом.

С другой стороны, отечественный бизнес может вполне легально вносить в общие списки на бронирование тех сотрудников, которые работают удаленно и физически находятся за рубежом. По оценкам экспертов, факт проживания в другой стране и отсутствие свежего заключения ВЛК не станут препятствием.