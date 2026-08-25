Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Есть отсрочка и есть инвалидность III группы: с чем выпустят в ЕС

Есть отсрочка и есть инвалидность III группы: с чем выпустят в ЕС

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 20:00
Можно ли выехать из Украины: существует отсрочка от мобилизации и инвалидность
Пограничный контроль на КПП "Чоп". Фото: ГПСУ

Наличие отсрочки от призыва не мешает мужчинам с третьей группой инвалидности выезжать из Украины. Пересечение границы в таком случае осуществляется именно на основании состояния здоровья. В то же время на границе необходимо предоставить перечень документов, без которых выезд из Украины будет невозможен.

На этом акцентировал внимание юрист Юрий Айвазян, которого цитирует Новини.LIVE.

Реклама

С чем выпустят за границу при инвалидности и оформленной отсрочке

Военнообязанные граждане, имеющие третью группу инвалидности и одновременно оформленную отсрочку от мобилизации по другим статьям, могут беспрепятственно выезжать за пределы государства.

"В соответствии с пунктом 2-1 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением КМУ № 57, во время военного положения право на пересечение государственной границы имеют лица с инвалидностью. Правила не ограничивают это право I или II группой, поэтому III группа также является самостоятельным основанием для выезда. Тот факт, что одновременно у мужчины оформлена отсрочка в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", этому не препятствует. Это два разных юридических основания: отсрочка регулирует вопрос об освобождении от призыва во время мобилизации, а инвалидность в данном случае отдельно предоставляет право на пересечение границы", — пояснил юрист Юрий Айвазян.

Таким образом, третья группа инвалидности является абсолютно самостоятельным и достаточным основанием.

Читайте также:

Для беспрепятственного прохождения пограничного контроля военнообязанному мужчине необходимо иметь при себе четко определенный перечень документов:

  • заграничный паспорт гражданина Украины;
  • военно-учетный документ в надлежащей форме (действительный бумажный или сформированный электронный с QR-кодом);
  • документ, официально подтверждающий факт установления инвалидности (пенсионное удостоверение, удостоверение лица с инвалидностью или удостоверение о назначении государственной социальной помощи, где обязательно указаны группа и причина инвалидности);
  • справку для получения льгот, предусмотренную действующим законодательством (если удостоверение отсутствует).

Также Новини.LIVE писали о том, что означает наличие в «Резерве+» отметки о том, что отсрочка действует до конца мобилизационного периода. Как долго действует такая отсрочка от мобилизации и что влияет на ее продолжительность.

Юристы объяснили, что делать гражданам, у которых есть право как на отсрочку, так и на бронирование. Какие недостатки и преимущества сегодня имеют отсрочка и бронирование.

инвалидность военный учет отсрочка выезд за границу
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации