Есть отсрочка и есть инвалидность III группы: с чем выпустят в ЕС

Пограничный контроль на КПП "Чоп". Фото: ГПСУ

Светлана Красноштан Редактор

Наличие отсрочки от призыва не мешает мужчинам с третьей группой инвалидности выезжать из Украины. Пересечение границы в таком случае осуществляется именно на основании состояния здоровья. В то же время на границе необходимо предоставить перечень документов, без которых выезд из Украины будет невозможен.

На этом акцентировал внимание юрист Юрий Айвазян, которого цитирует Новини.LIVE.

С чем выпустят за границу при инвалидности и оформленной отсрочке

Военнообязанные граждане, имеющие третью группу инвалидности и одновременно оформленную отсрочку от мобилизации по другим статьям, могут беспрепятственно выезжать за пределы государства.

"В соответствии с пунктом 2-1 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением КМУ № 57, во время военного положения право на пересечение государственной границы имеют лица с инвалидностью. Правила не ограничивают это право I или II группой, поэтому III группа также является самостоятельным основанием для выезда. Тот факт, что одновременно у мужчины оформлена отсрочка в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", этому не препятствует. Это два разных юридических основания: отсрочка регулирует вопрос об освобождении от призыва во время мобилизации, а инвалидность в данном случае отдельно предоставляет право на пересечение границы", — пояснил юрист Юрий Айвазян.

Таким образом, третья группа инвалидности является абсолютно самостоятельным и достаточным основанием.

Для беспрепятственного прохождения пограничного контроля военнообязанному мужчине необходимо иметь при себе четко определенный перечень документов:

заграничный паспорт гражданина Украины;

военно-учетный документ в надлежащей форме (действительный бумажный или сформированный электронный с QR-кодом);

документ, официально подтверждающий факт установления инвалидности (пенсионное удостоверение, удостоверение лица с инвалидностью или удостоверение о назначении государственной социальной помощи, где обязательно указаны группа и причина инвалидности);

справку для получения льгот, предусмотренную действующим законодательством (если удостоверение отсутствует).

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