Распоряжение работодателя пройти медицинскую комиссию: как защитить свои права

Медицинский осмотр и личное дело наемного работника. Фото: УНИАН, Pexels, коллаж Новини.LIVE

Работники предприятий, у которых оформлена отсрочка от мобилизации, по закону уже защищены от принудительных направлений на ВВК, поскольку действующие нормы правительственных постановлений прямо запрещают подобные медицинские осмотры до истечения срока отсрочки. Поэтому в случае, если работодатель требует пройти медицинское обследование в ВВК, стоит обратить внимание на незаконность таких действий.

Об этом заявил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Законные основания для отказа от прохождения медицинского осмотра в ТЦК по инициативе работодателя

К юристам обратились за разъяснениями в связи с ситуацией на работе, где отдел кадров настаивает на прохождении медицинского осмотра и предупреждает о наличии соответствующего распоряжения.

Юрист Владислав Дерий подтвердил полную незаконность подобных требований со стороны работодателя. Эксперт подчеркнул, что закон не предусматривает обязанности для военнообязанных самостоятельно проходить медосмотр ежегодно, а лиц с неистекшим сроком отсрочки вообще не имеют права куда-либо направлять.

Порядок проведения призыва четко регламентирован на уровне правительства, а профильные правила закреплены в официальных постановлениях. Согласно пункту 63 постановления Кабинета Министров Украины № 560, военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период не истек, на медицинский осмотр не направляются.

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Однако исключениями из этого правила являются лишь несколько конкретных случаев: если граждане добровольно решают пройти осмотр, принимаются на военную службу по контракту или ранее имели статус ограниченно годных и не проходили повторную проверку для определения годности к службе, за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке.

Также Новини.LIVE писали о том, что многие военнообязанные допускают одну и ту же ошибку, приходя на военно-врачебную комиссию без полного пакета медицинских документов. Даже если у человека есть подтвержденный серьезный диагноз, это само по себе не является основанием для признания негодоспособным к службе. Для принятия решения ВЛК необходимы актуальные медицинские заключения, результаты обследований и документы, подтверждающие наличие стойких функциональных нарушений организма.

Если справка о болезни еще находится на этапе утверждения, а срок действия предыдущего заключения ВЛК уже истек, это не означает, что военнообязанный должен самостоятельно проходить повторный медицинский осмотр. Юристы поясняют, что после первоначального решения комиссии лицо не исключается из воинского учета автоматически, однако повторное прохождение ВЛК возможно только по соответствующему направлению или официальному требованию.