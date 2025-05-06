Гороскоп на сегодня, 7 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 7 мая, нас ждут мощные по энергетике 11-е лунные сутки. Это время действия, движения, концентрации и плодотворного труда. Луна, растущая в знаке Девы, усиливает внимание к деталям и призывает к ответственности. День идеален для тех, кто хочет что-то изменить в себе или вокруг: займитесь спортом, приберитесь дома или начните новую полезную привычку. Можно смело погружаться в работу. Астрологи предостерегают знаки Зодиака, нельзя бездельничать — организм готов к нагрузкам, ум работает на полную, а любая пассивность может обернуться усталостью и даже болезнями.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 7 мая.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на среду, 7 мая:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня день потребует от Овнов концентрации: много дел, дедлайны, звонки. Но ваша энергия будет на максимуме. Не теряйте ее на споры, которые так и будут провоцироваться по пустякам. Вечером найдите время для спорта или прогулки — это поможет избавиться от напряжения.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

На работе — стабильность, но будет соблазн все сделать по-своему. Воздержитесь от навязывания мнения — сегодня стоит быть гибче. День благоприятен для физических нагрузок. Вечер идеален для романтики: неожиданный жест или теплый разговор укрепят отношения.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы будут озабочены. День обещает быть насыщенным: новости, звонки, встречи. Это также благоприятное время для учебы, работы с цифрами, подписания документов. Спешки следует избегать. Вечером уделите время телу: ванна, массаж или йога дадут заряд энергии.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня все будет крутиться вокруг дома или близких. На работе — стабильность, а вот в общении с родными стоит избегать критики. Вечер идеален для тихого отдыха с самыми родными.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

В эту среду, 7 мая, вы будете вдохновенными и энергичными. Не бойтесь брать на себя инициативу. На работе возможны похвала или даже выгодное предложение. Вечер благоприятен для встреч или творческих занятий.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

В этот день Дев ждет эмоциональный подъем и ясность мыслей. Это идеальная возможность разобраться со всем, что откладывали. Работа идет на ура, но не забывайте — не все такие собранные, как вы. Вечером позвольте себе небольшой отдых или саморефлексию.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня важно сохранять баланс, и не только в делах, но и в настроении. День подкинет мелкие раздражители — не ведитесь. Хорошее время, чтобы доделать старые дела или упорядочить финансы. Вечером возможно романтическое знакомство или приятное свидание.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша энергия сегодня особенно сильна. Хорошо удаются все дела, требующие точности, аналитики. Избегайте конфликтов — особенно на работе. Вечером вас ждет время для страсти или глубокого разговора.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Среда, 7 мая, будет полна вызовов — могут меняться планы, появляться новые задачи. Но энергии хватает, так что вы справитесь. Не поддавайтесь желанию все бросить. Вечер желательно провести активно — спорт или хотя бы прогулка дадут эмоциональное облегчение.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Практичность и педантичность — ваши главные союзники сегодня. Идеальный день для важных дел, подготовки отчетов, анализа. Окружающие могут казаться медлительными — не раздражайтесь. Вечером возможны хорошие новости от родственников или приятная встреча.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможна усталость или рассеянность — энергии вроде бы и много, но она куда-то исчезает. Не перенапрягайтесь. Сконцентрируйтесь на одном — и результат вас удивит. Вечер может подарить вдохновение или творческое прозрение — не игнорируйте спонтанные идеи.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня звезды советуют позаботиться о здоровье: возможно, пора начать новую оздоровительную практику или наконец-то записаться к врачу. Работа идет вяло, но настроение — хорошее. Избегайте пассивности. Вечером возможна приятная романтическая неожиданность или эмоциональный подъем.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака неделя с 5 по 11 мая принесет настоящий успех.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака избавятся от зависимостей в период ретроградного Плутона.

Также мы делились, кому из знаков Зодиака ждать финансового успеха в мае.