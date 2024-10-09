Мобилизация в Украине — как изменилось вручение повесток по почте

Отправлена повестка по почте. Фото: "Новости.PRO"

Повестка о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК может быть отправлена заказной почтовой отправкой. Также представитель почты обязан вручить повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки лично адресату.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1147 от 8 октября.

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"Рекомендуемые письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю)", — говорится в постановлении.

Если же по указанному на заказном письме адресу получателя нет, то работник почты информирует адресата по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Также согласно документу Кабмина, в случае, если в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат не явился для получения этого письма, работник почты делает специальную отметку "адресат отсутствует по указанному адресу". Эта отметка удостоверяется его подписью и проставлением отпечатка почты и не позднее чем на следующий рабочий день возвращает такое письмо к отправителю.

Если же повестку с пометкой "Повестка ТЦК" получил указанный адресат, он должен подтвердить это своей подписью, где укажет свою фамилию и инициалы или имя и фамилию.

"В случае, когда адресат отказывается засвидетельствовать своей подписью факт отказа от получения заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК", работник почты делает отметку "Адресат отказался" и не позднее чем на следующий рабочий день возвращает его отправителю", — говорится в постановлении Кабмина.

Напомним, недавно мы сообщали, что военнообязанный гражданин имеет право отказаться получать адресованную ему повестку на почте. Но после этого ТЦК получает законное право применять к этому гражданину соответствующие санкции.

Также Новини.LIVE писали, будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили.