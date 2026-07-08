Инвалидность 3-й группы: выезд за границу возможен при наличии "Резерв+"

Пограничник проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Если у гражданина установлена группа инвалидности, даже самая легкая третья, он может выезжать за границу. Для этого необходимо получить отсрочку от мобилизации. А на границе гражданин должен иметь при себе смартфон с приложением "Резерв+", чтобы предъявить его пограничнику.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу во время войны

Во время действия военного положения часть прав граждан Украины ограничена. Одним из таких прав является право на выезд за границу.

Выезжать за границу в особый период запрещено, во-первых, военнообязанным гражданам (старше 25 лет). Также не могут выезжать за границу призывники и военнообязанные мужчины в возрасте от 23 до 25 лет.

Впрочем, часть граждан из этих категорий все же может пересекать государственную границу для выезда. Это возможно при наличии отсрочки.

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Одним из оснований для получения отсрочки является установленная у гражданина инвалидность третьей группы. Соответственно, такое лицо имеет право выезжать за границу.

К юристам обратился гражданин, имеющий инвалидность третьей группы. Мужчина поинтересовался, какие документы ему нужно иметь при себе, кроме загранпаспорта, чтобы выезжать за пределы Украины во время войны.

Юрист Евгений Корнийчук, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что, конечно же, необходимо иметь загранпаспорт. А также гражданин с инвалидностью должен иметь пенсионное удостоверение (или удостоверение инвалидности) и приложение "Резерв+" на смартфоне, где будет указана оформленная отсрочка.

Напомним, что ранее Новини.LIVE писали о том, что юрист объяснил основную проблему при выезде за границу граждан в возрасте 18–23 лет.

Граждане в возрасте до 23 лет имеют право выезжать за границу даже в условиях военного положения и всеобщей мобилизации. На право выезда не влияет даже статус "военнообязанный". Но этот статус может повлиять на возможность добраться до границы.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, какой документ необходимо получить после отказа в выезде за границу.

Военнообязанные граждане, имеющие право на выезд за границу, могут быть остановлены на пропускном пункте. В таком случае пограничники должны выдать гражданину соответствующий документ.