Юрист объяснила, как действовать военным в случае нарушения их прав

Военнослужащий. Иллюстративное фото: freepik.com

Любомир Кучер Редактор, юрист

Адвокат Жанна Грушко заявила, что военнослужащим в случае нарушения их прав на фронте, прежде всего, следует сообщить об этой проблеме своим родным. Те, в свою очередь, смогут обратиться в Офис военного омбудсмена, правоохранительные органы и другие государственные учреждения.

Об этом кандидат юридических наук рассказала в эфире "Вечір.LIVE".

Что нужно делать военным, если их права на фронте нарушаются

"Прежде всего, нужно сообщить об этом своим близким... когда об этом знают родные, они могут обращаться куда угодно, писать в Офис военного омбудсмена, обращаться в правоохранительные органы... Просто не молчите в таких случаях. Если такие случаи происходят, вы должны об этом говорить, чтобы сохранить свою жизнь", — подчеркнула адвокат.

Также Грушко отметила, что в Украине действует проект "Адвокат Плюс", который предоставляет бесплатную правовую помощь военнослужащим. По её словам, юристы ежедневно получают десятки обращений по различным вопросам.

"Даже если это единичный случай, он не должен быть закрыт, преуменьшен или скрыт каким-либо образом", — сказала она.

Кроме того, юрист призвала в случае нарушений прав обращаться на горячую линию Минобороны, в Генштаб, Офис военного омбудсмена, к правоохранителям и адвокатам.

Как сообщали Новини.LIVE, в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" разгорелся скандал после обнародования журналистского расследования о возможных системных нарушениях прав военнослужащих в учебных центрах подразделения. После этого правоохранительные органы начали проверку изложенных фактов.

Также мы писали, что вчера ГБР сообщило о первых результатах расследования. В частности, правоохранители задержали военнослужащего и объявили ему подозрение в избиении двух коллег.