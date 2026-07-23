Юрист развеяла миф о мобилизации: призвать могут даже без розыска в "Резерв+"

Объявление о розыске в "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине некоторые военнообязанные граждане считают, что если у них нет розыска в "Резерв+", то это значит, что их не могут мобилизовать. Однако на самом деле ситуация совершенно иная.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в Facebook написала адвокат Марина Суткович.

Почему отсутствия розыска в "Резерв+" не препятствует мобилизации

Как пояснила юрист, сам статус в приложении "Резерв+" не определяет, могут ли человека моби‌лизовать. Но вся суть заключается в другом, что мужчины от 25 до 60 лет, которые пригодны к военной службе и не оформили бронь или отсрочку — их могут призвать.

То есть, граждан могут мобилизовать независимо от того, есть ли в приложении отметка о розыске или же нет. В этом вопросе в первую очередь играет вопрос требований законодательства.

"Мобилизуют не из-за наличия розыска. Мобилизуют из-за того, что вы на самом деле подлежите мобилизации, а обстоятельств, которые вас от этой мобилизации освобождают, у вас нет", — написала Марина Суткович.

Резюмируя юрист добавила, что военнообязанным не следует полагаться на данные в "Резерв+". В случае, если есть право ра отсрочку или можно получить бронь на работа, то с этим не следует тянуть.

Пост адвоката. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, на днях уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что до 90% случаев мобилизации происходит с нарушениями прав граждан. Он считает, что проблему можно решить путем прозрачности работы ТЦК.

Также мы писали, что по словам Лубинца, Кировоградская и Хмельницкая области являются лучшими по показателям мобилизации.