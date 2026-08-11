Смена группы инвалидности родителей: исчезнет ли отсрочка

Решение врача об изменении группы инвалидности и работа с документами. Фото: Минобороны Украины, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Граждане Украины, являющиеся военнообязанными, но вынужденные ухаживать за родственниками в связи с их инвалидностью и недееспособностью, имеют право на отсрочку. Изменение группы инвалидности у одного из родителей военнообязанного гражданина заставило юристов разъяснить нюансы действующей отсрочки — теряется ли она, если врачи меняют группу инвалидности родственника.

Новини.LIVE расскажут, как юрист Юрий Айвазян толкует закон.

Что будет с отсрочкой по уходу в случае изменения группы инвалидности

Гражданин обратился за правовой помощью из-за опасений потерять отсрочку от мобилизации, которую он оформил как единственный ребенок в семье, где оба родителя ранее имели вторую группу инвалидности. Недавно его мать прошла перекомиссию, по результатам которой ей изменили группу на третью, тогда как отец остается инвалидом второй группы пожизненно.

Мужчину интересовало, могут ли пересмотреть его право на отсрочку из-за того, что третью группу считают трудоспособной, и возложить из-за этого обязанность содержать мужчину на мать.

Комментируя ситуацию, адвокат Юрий Айвазян напомнил, что закон гарантирует право на отсрочку при наличии хотя бы одного из родителей с первой или второй группой инвалидности.

В частности, в пункте 13 указано, что право имеют граждане, «у которых один из родителей имеет инвалидность I или II группы либо один из родителей супруги (супруга) относится к числу лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и обязанных в соответствии с законом содержать их (кроме случаев, если такие лица сами являются инвалидами, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы).

В случае отсутствия лиц, не являющихся военнообязанными, осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью». Что касается возможного исчезновения отсрочки в реестрах на период обновления данных, адвокат подчеркнул, что все зависит от того, на имя кого именно из родителей оформлялся документ и подавался ли одинаковый пакет документов на обоих из них.

Как уже писали Новини.LIVE, правительство Украины внесло изменения в процедуру предоставления отсрочек от мобилизации, обновив порядок их оформления. Новые правила предусматривают возможность переоформления отсрочки без потери ее действия.

В то же время законодательство не позволяет военнообязанному одновременно пользоваться двумя разными основаниями для освобождения от мобилизации — бронированием от работодателя и отсрочкой, оформленной по семейным обстоятельствам. Юрист объяснил, какие преимущества и недостатки имеют отсрочка по уходу и бронь на работе.