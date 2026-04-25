Изменение ВУС в "Резерв+": предыдущую специальность можно вернуть в ТЦК

Если у гражданина в приложении "Резерв+" появилась военно-учетная специальность 999, ему не нужно ничего делать. ВУС-999 не влияет на ситуацию с военным учетом, мобилизацией, отсрочкой или бронированием. Но гражданин может сам инициировать процесс возвращения ему предыдущей военно-учетной специальности.

Военно-учетные специальности в "Резерв+"

Во время действия военного положения в украинском военном законодательстве произошли серьезные изменения. Так, появились электронные военно-учетные документы.

Таким документом стало мобильное приложение "Резерв+". В этом приложении указываются все необходимые для полноценного воинского учета и эффективной мобилизации личные данные гражданина.

Среди этих данных есть, в частности, военно-учетные специальности. У некоторых граждан эти специальности были изменены на ВУС-999.

Менять ВУС обратно не обязательно

К юристам обратился гражданин с такой ситуацией. Он поинтересовался, нужно ли ему что-то делать в связи с такой принудительной сменой ВУС.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "В целом с этим ничего не нужно делать, поскольку эта ВУС никоим образом не влияет на Ваш статус". Это подтвердил и другой адвокат, Андрей Карпенко: "Специально ничего делать не нужно. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений".

Относительно возможного изменения ВУС на предыдущую, то, как отметил Айвазян, гражданин имеет право инициировать такой процесс: "Если есть желание вернуть ВУС, которую имели до этого, то нужно письменно обращаться в ТЦК с соответствующим заявлением". Карпенко добавил, что в некоторых случаях необходимо сделать: "Если на самом деле военнообязанный получал другую военно-учетную специальность, проходил военную подготовку, обучение, сборы и т.д., то эти сведения нужно изменить (как и любые учетные сведения, которые не соответствуют действительности), путем обращения в ТЦК и СП или через "Резерв+".

Изменение ВУС не повлияет на возможность получить отсрочку. Впрочем, по словам юристов, если гражданин имеет бумажный военный билет с другой ВУС, то он может направить в ТЦК заявление об исправлении данных.

ВУС-999 это военно-учетная специальность, присваиваемая военнообязанным, которые не проходили военную службу или учебные сборы. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или иных ограничений.