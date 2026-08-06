Как предыдущие годы службы влияют на отсрочку при заключении контракта

Курсанты и оформление документов на контракт. Фото: Минобороны, Pexels, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Введение фиксированных сроков службы на 10 или 24 месяца позволяет военнослужащим четко понимать, когда они будут уволены, и какова продолжительность последующей отсрочки. В военном ведомстве пояснили, что предыдущий стаж не сокращает продолжительность нового контракта, но существенно увеличивает количество гарантированных месяцев отдыха после его успешного завершения.

Какие нюансы дают право на более длительный отдых после контракта, объяснили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Влияет ли стаж до 2022 года на продолжительность отсрочки военнослужащего

Время, проведенное в армии по предыдущим договорам, никоим образом не вычитается из новых 10 или 24 месяцев мотивационного контракта. То есть военнослужащий обязан отслужить выбранный новый срок полностью, даже если по старому контракту ему оставался всего год.

Единственное исключение из этого правила сделано для выпускников военных учебных заведений: если они еще не отслужили обязательный срок своего первого контракта, то новый подписывается на срок, который не может быть меньше этого остатка.

Хотя прошлый опыт не сокращает срок пребывания в должности, он поможет определить продолжительность будущей отсрочки, которая состоит из базовых 6 месяцев и дополнительно начисленного времени.

Этот бонус рассчитывается в зависимости от интенсивности боевых задач, даты начала службы и вида заключенного контракта. Важно, что никакой разницы между званиями нет: формулы работают абсолютно одинаково для солдат, сержантов и офицеров. Также для стажа после 2022 года не имеет значения, служила ли человек по контракту или была призвана по мобилизации.

Наибольшие бонусы предусмотрены для пехотно-штурмовых контрактов продолжительностью 10 месяцев. Если военнослужащий поступил на службу в 2022 году, а в 2026 году подписал такой документ и в течение службы пять месяцев выполнял задачи на передовой, его общая отсрочка составит 3 года и 9 месяцев.

Формула расчета. Фото: Минобороны Украины

Эта цифра складывается из 6 месяцев базового срока, 15 месяцев за боевые выходы (по 3 месяца отдыха за каждый месяц в бою) и ещё 24 месяцев за четыре года службы с начала полномасштабного вторжения (по 6 месяцев за каждый год).

Если же другой защитник был мобилизован в 2024 году и также подписывает 10-месячный штурмовой контракт в 2026 году, он гарантирует себе как минимум полтора года отсрочки (6 месяцев базовой службы и 12 месяцев за два года службы), к которым будут добавляться по 3 месяца за каждый фактический месяц боевых заданий.

Для небоевых должностей, а также базовых и боевых контрактов на 24 месяца действует другой алгоритм подсчёта. Офицер, защищающий страну с 2016 года и подписывающий новый 24-месячный контракт, после увольнения получит как минимум 1 год отсрочки. Она будет состоять из 6 базовых месяцев и ещё 6 месяцев за выслугу до 2022 года (по одному месяцу за каждый из шести лет).

Формула расчета. Фото: Министерство обороны Украины

За каждые 30 дней непосредственного участия в боях к этому будет добавляться еще по одному месяцу. По аналогичному принципу рассчитывается срок для бойцов, заключивших трехлетний контракт в 2020 году и получивших его автоматическое продление в 2023 году.

Формула расчета. Фото: Минобороны Украины

Если в 2026 году такой военнослужащий перейдет на 24-месячный договор, его минимальная отсрочка составит 8 месяцев (6 базовых и 2 за годы службы до большой войны), плюс по одному месяцу за каждые 30 дней боевых заданий, включая те, что были выполнены до подписания нового контракта.

Нужно ли перезаключать контракт в случае ранения

Отдельно урегулирован вопрос смены должностей по состоянию здоровья. Если военнослужащий с опытом службы с 2022 года подписывает пехотно-штурмовой контракт на 10 месяцев, успевает два месяца отвоевать на линии фронта, но получает ранение, после чего военно-врачебная комиссия (ВВК) признает его годным только для частей обеспечения, заключать новый договор не требуется. Военнослужащий просто дослуживает оставшееся время на новой должности. Его отсрочка при этом фиксируется на уровне 36 месяцев: базовая полугодовая норма, 6 месяцев за два месяца боевых действий и 24 месяца за четыре года выслуги с начала большой войны.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в приложении «Резерв+» появились новые виды контрактов с четко определенными сроками службы и гарантированным правом на отсрочку после их завершения, на которые уже можно подавать заявки.

В целом сейчас, во время военного положения, украинцы могут встать на защиту страны двумя способами: через мобилизацию или подписав контракт с ВСУ, причем каждый из этих форматов имеет свои особенности в отношении условий и продолжительности, хотя обе категории военнослужащих обладают рядом общих прав и льгот.