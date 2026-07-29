Как военнослужащим вернуться на службу после совершения СОЧ

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 12 июня, могут добровольно вернуться на службу до 20 сентября. Такие бойцы имеют право самостоятельно выбрать новую бригаду и желаемую должность. Когда военнослужащие прибудут в подразделение, им полностью восстановят денежное обеспечение и выплаты.

Об этом 27 июля сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Какие преимущества дает добровольное возвращение

Военнослужащие могут самостоятельно решать, где именно служить. Выбирать подразделение можно в рамках своей структуры: ВСУ, Нацгвардии или Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

Кроме того, бойцы имеют право указать желаемое направление деятельности, чтобы работать максимально эффективно. Например, можно выбрать специальность механика, артиллериста или пилота беспилотника.

Рассмотрение рапорта займет до семи дней.

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Как правильно подать рапорт и куда обращаться

Для возвращения необходимо выполнить несколько простых шагов и следовать четкому алгоритму действий:

Подать рапорт. Это можно сделать через приложение "Армия+" (для ВСУ, НГУ и ДССТ), обратившись в воинскую часть (для ВСУ и ДССТ), либо через первый или второй центр рекрутинга (только для ВСУ).

Это можно сделать через приложение "Армия+" (для ВСУ, НГУ и ДССТ), обратившись в воинскую часть (для ВСУ и ДССТ), либо через первый или второй центр рекрутинга (только для ВСУ). Дождаться рассмотрения. Подавать одновременно несколько рапортов в разные инстанции нельзя.

Подавать одновременно несколько рапортов в разные инстанции нельзя. После одобрения заявки на возвращение прибыть в часть и продолжить службу.

Узнать номер воинской части для подачи рапорта или получить консультацию можно по номеру бесплатной горячей линии 1519.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что оператор БпЛА после отпуска более двух месяцев не возвращался на службу. Впоследствии мужчина решил добровольно вернуться в армию. Суд освободил его от уголовной ответственности.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Силы обороны юга писал, что до 20 сентября военные могут по упрощенной процедуре вернуться из СОЧ. Речь идет о тех, кто сбежал из воинской части не позднее 12 июня. Подать рапорт можно в приложении "Резерв+" или в центрах рекрутинга.