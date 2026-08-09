Как правильно зарегистрироваться в качестве председателя правления ОСМД без потери брони

Работа сотрудников ОСМД и бронирование. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, УНИАН

В период действия военного положения определенная категория военнообязанных мужчин имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Однако существуют нюансы, которые могут привести к потере этой отсрочки, особенно при устройстве на вторую работу. Избрание руководителем объединения совладельцев (ОСМД) не отменяет действие отсрочки по основному месту работы, однако требует правильного кадрового оформления.

Как правильно стать председателем ОСМД, чтобы не потерять отсрочку от мобилизации, объяснил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Как стать председателем ОСМД, если уже есть работа, где дали бронь

Украинцы, имеющие официальную отсрочку от мобилизации по основному месту работы, могут согласиться на должность председателя правления ОСМД без риска потерять статус отсроченного работника. Закон разрешает иметь несколько трудовых договоров, а Министерство экономики подтверждает возможность сохранения отсрочки для лиц, работающих по совместительству.

Выбор безопасного варианта оформления зависит от наличия или отсутствия заработной платы в объединении. Если лицо не планирует получать денежное вознаграждение, его можно избрать председателем правления исключительно для выполнения уставных полномочий на безвозмездной основе, без заключения трудового договора.

Такой подход подходит только для случаев реальной работы на общественных началах. В ситуации, когда пребывание на должности председателя ОСМД все же предусматривает выплату зарплаты, необходимо оформлять трудовой договор на условиях внешнего совместительства.

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Впрочем, юрист отметил, что очень важно оформить его на неполный рабочий день с графиком, не пересекающимся с первым местом работы. В кадровых документах, заявлениях и отчетности четко указывается статус работы по внешнему совместительству в свободное время, тогда как основная компания остается основным местом работы.

Особое внимание следует обратить на июльские нововведения: с 3 июля 2026 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 1 июля 2026 года № 862 работник, совмещающий должности на двух критически важных предприятиях, учитывается для расчета квот только на одном из них, но там, где продолжительность трудовых отношений наибольшая. Однако это правило не является запретом на работу в нескольких местах и не приводит к автоматической отмене бронирования. Оно касается исключительно расчета квот самих предприятий.

Если ОСМД не имеет статуса критически важной организации, эта норма вообще не влияет на ситуацию. Даже в случае критичности обеих структур приоритет будет отдаваться месту работы с более длительным стажем, а поскольку в ОСМД деятельность только начинается, основная работа полностью сохраняет преимущество. Перед любым оформлением специалисты советуют обязательно уведомить кадровую службу основного предприятия для проверки сохранности брони и квот.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что увольнение работника автоматически аннулирует его бронирование от мобилизации, как правило, в течение суток при условии обновления данных в Пенсионном фонде.

В то же время наличие другого места работы или оформленной отсрочки по совместительству (в частности, в учебном заведении) не отменяет право на отсрочку по основному месту работы на критически важном предприятии и учитывается при расчете общей квоты независимо от размера ставки.