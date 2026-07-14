Какие документы должен предъявить ТЦК перед тем, как проверять граждан

Сотрудники ТЦК, документы военного учета. Фото: АО "Защита", УП

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, а это означает, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц. В то же время представители ТЦК также обязаны выполнить определенные требования, прежде чем приступить к проверке документов у гражданина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на«Судебно-юридическую газету».

Какие обязательства имеют представители ТЦК

Перед началом проверки военно-учетных документов сотрудник ТЦК и СП должен подтвердить, что у него есть соответствующие полномочия по проверке граждан.

В соответствии с пунктом 54 постановления № 560 уполномоченное лицо ТЦК и СП обязано:

сообщить свою фамилию, имя, отчество (при наличии), а также назвать должность;

предъявить документ, удостоверяющий личность. В частности, паспорт гражданина Украины, служебное удостоверение, удостоверение офицера или военный билет;

и предъявить служебное удостоверение, подтверждающее право вручать повестки.

Как поясняет издание, именно наличие такого служебного удостоверения подтверждает, что лицо имеет право на вручение повесток.

В то же время этот документ действует только в пределах территории деятельности органа ТЦК и СП, который его выдал, и является действительным только при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Как сообщали Новини.LIVE, во время мобилизации группа оповещения ТЦК имеет право не только вручать повестки, но и задерживать нарушителей. Более того, они могут задерживать даже военнослужащих, находящихся в СЗЧ.

Также мы писали, что в случае уплаты штрафа за нарушение воинского учета он исчезнет не сразу. Это должен сделать оператор ТЦК.