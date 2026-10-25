Материальная ответственность военнослужащих за утраченное имущество

Военнослужащий едет по дороге, ограждённой сетками. Фото: REUTERS/Stringer

Украинские военнослужащие несут материальную ответственность за выданные им боеприпасы, оружие и технику. Однако правила учета для ВСУ и других формирований существенно различаются. В случае потери вещей назначается служебное расследование, которое должно выяснить причину происшествия. Вместе с тем закон защищает бойцов от штрафов за имущество, уничтоженное вражеским огнем.

Об этом сообщили юристы правозащитного центра для военнослужащих "Принцип", передает Новини.LIVE.

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Что возвращают государству, а что забирают домой

Материальная ответственность украинских военнослужащих напрямую зависит от того, в каком именно формировании они проходят службу. Для бойцов Вооруженных Сил Украины действуют довольно лояльные правила в отношении вещевого обеспечения.

По окончании службы военнослужащий обязан вернуть только бронежилет, каску и соответствующие чехлы к ним. Всю остальную выданную амуницию военнослужащий имеет полное право забрать с собой.

Совершенно иная система учета действует для служащих Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и других воинских формирований. Там бойцы несут полную финансовую ответственность за весь перечень полученного инвентаря. Им придется отчитываться за каждую транспортную сумку, спальный мешок или каремат.

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Учет оружия, техники и топлива

Значительно более строгим является контроль за имуществом ракетно-артиллерийского вооружения. Каждый боец лично отвечает за свое штатное стрелковое оружие, данные о котором обязательно вносятся в его военный билет или удостоверение офицера.

Помимо личного оружия, в подразделениях используется коллективное вооружение, например, гранатометы, пулеметы или противотанковые комплексы. Такое оружие закрепляется отдельным приказом за командиром отделения или взвода.

Если же официального приказа не было, ответственность за сохранность ложится на материально ответственных лиц подразделения, которые вступают в должность путем подписания акта приёма-сдачи.

В перечень материально ответственных лиц входят:

командир подразделения;

командир взвода (при условии официальной передачи имущества на его имя);

сержант по материальному обеспечению (при наличии такой должности в штате).

Повседневная техника также подлежит строгому контролю. Бензопилы, зарядные станции и другое оборудование выдаются бойцам под подпись в специальном журнале временной выдачи имущества, после чего именно получатель гарантирует их сохранность.

Для более дорогостоящих предметов, таких как генераторы, руководство воинской части может издать дополнительный приказ о закреплении. Что касается горюче-смазочных материалов, то за их сохранность и целевое использование отвечает исключительно водитель той техники, на которую было выделено топливо.

Механизм расследования утраты имущества и когда допускается право на ошибку

Если казенное имущество было утрачено или повреждено в результате действий военнослужащего, запускается четкий бюрократический механизм. Командир подразделения обязан доложить об инциденте высшему руководству в течение суток. Далее у старшего командира есть три дня на назначение официального служебного расследования.

На проведение проверки отводится один месяц, хотя в исключительных случаях срок могут удвоить. Если вина военнослужащего доказана, командир издает приказ о привлечении к материальной ответственности с указанием конкретной суммы взыскания.

На подписание такого приказа у руководства есть 15 дней с момента завершения расследования. Стоит отметить, что срок давности для привлечения к материальной ответственности составляет три года со дня выявления причиненного ущерба.

Но следует помнить, что возмещение стоимости утраченного имущества не освобождает нарушителя от возможной дисциплинарной, административной или даже уголовной ответственности.

В то же время закон встает на сторону военнослужащего в случаях боевых потерь. Материальная ответственность полностью снимается, если техника или снаряжение были уничтожены в результате обстрела противником, а у бойца не было никакой объективной возможности спасти вверенное ему имущество.

Иногда командование может обойтись без назначения отдельного служебного расследования. Это происходит тогда, когда размер убытков, причины их возникновения и виновное лицо уже установлены в ходе инвентаризации, официального аудита, судом или в рамках досудебного расследования.

Новини.LIVE сообщали, что на войне не всегда есть возможность своевременно выполнить приказ командования, однако прямой отказ и скрытое игнорирование боевого распоряжения имеют разную юридическую квалификацию и степень ответственности. Юристы разъяснили четкий порядок действий для бойцов, чтобы избежать обвинений в неподчинении.

Военное законодательство также предусматривает суровые наказания за употребление алкоголя или наркотических веществ на службе. Это влечет за собой штрафы или арест с содержанием в гауптвахте. В то же время для командного состава наказание значительно более строгое.

Потеря вооружения непосредственно во время боевых действий не считается преступлением, в отличие от нарушения правил хранения военного имущества, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.