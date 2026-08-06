Хочется перейти на другой контракт, но старый ещё действует: можно ли перейти

Украинские военные. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр"

Любомир Кучер Редактор, юрист

Украинские военнослужащие могут досрочно расторгнуть действующие соглашения и перейти на новые мотивационные контракты, такие как базовые, боевые или пехотно-штурмовые. И это возможно даже в том случае, если у военнослужащих уже есть подписанный контракт.

Об этом подробно разъяснили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Как переоформить новый контракт на службу в ВСУ, если действует старый

Ждать истечения срока действия предыдущего документа не нужно, поскольку после подписания нового предыдущий автоматически теряет силу, а новый вступает в силу с даты, указанной в приказе по личному составу.

Для перехода необходимо подать рапорт. Бойцы ВСУ и Госспецтранслужбы могут сделать это с помощью приложения «Армия+». При отсутствии приложения или в случаях службы в других формированиях документ оформляется в письменном виде по цепочке подчинения.

Как долго длится рассмотрение заявления о переоформлении контракта

Руководство обязано рассмотреть обращение максимум в течение 14 дней, после чего можно подписать договор. Стоит отметить, что заключение контракта возможно исключительно с тем подразделением, где военнослужащий уже числится в списках личного состава, но для перехода в другую часть сначала необходимо официально сменить место службы.

Новая система устанавливает четкие временные рамки в зависимости от подразделения и должности, главным принципом которых является гарантированное право на увольнение по истечении срока независимо от военного положения.

Военнослужащие могут выбрать контракт сроком на 10 или 24 месяца. Перечень должностей и частей с десятимесячным сроком утвержден отдельным приказом Минобороны.

За три месяца до окончания срока военнослужащий должен уведомить командование о планах продолжить службу. Если же соответствующего желания нет, по истечении срока контрактника увольняют в запас.

Те, кто не желает продолжать службу, после увольнения получают отсрочку от призыва, которая состоит из базовых полугода и дополнительного времени в зависимости от стажа и участия в боях.

Какие гарантии предоставляет государство в случае подписания контракта

Помимо права на отсрочку, государство обеспечивает ряд других гарантий. В частности, предусмотрено обязательное обучение в случае назначения на новую специальность, а также перспективы карьерного роста с учетом опыта и пожеланий бойца.

Защитникам выплачивают единовременное пособие при заключении первого договора, ежемесячное денежное довольствие, боевые надбавки и вознаграждения. Также гарантируются отпуска, льготная ипотека, компенсации и социальная защита для семей. Досрочное прекращение возможно на основаниях, прописанных в статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Как отмечалось в материалах Новини.LIVE, лица, заключившие контракт с силами обороны Украины, по истечении срока службы имеют законодательно гарантированное право на отсрочку, продолжительность которой определяется индивидуально с учетом нескольких ключевых факторов.

Недавно, в июле, в мобильном приложении «Резерв+» была запущена функция подачи заявки на новые типы контрактов, главными преимуществами которых являются фиксированные сроки прохождения службы и неотъемлемое право на дальнейшую отсрочку после их завершения.