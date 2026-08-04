Кибербезопасность на БОВП: что нужно знать об использовании смартфона

Военные ВСУ и пользование смартфоном. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, Pexels, Reuters

Светлана Красноштан Редактор

Во время прохождения базовой общевойсковой подготовки военнослужащим рекомендуется строго ограничивать использование мобильных телефонов в целях собственной безопасности. Соблюдение правил кибербезопасности и защиты гаджетов имеет решающее значение для новобранцев во время обучения, ведь иногда чрезмерная активность в смартфоне может представлять угрозу для жизни.

Каковы требования к пользованию смартфонами на время прохождения БЗВП, объяснили на портале Армия.Информ, передает Новини.LIVE.

Правила пользования смартфоном во время БЗВП

Чрезвычайно важным элементом во время прохождения базовой общевойсковой подготовки является правильное обращение с гаджетами. Мобильное устройство в повседневной жизни отнимает время, однако на службе оно способно превратиться в реальную опасность.

Военнослужащим напоминают об основных рекомендациях по использованию мобильного телефона во время БОВП.

Прежде всего специалисты рекомендуют позаботиться о защите смартфона от влаги, пыли и возможных механических повреждений, используя для этого качественный чехол. Также обязательно следует взять с собой зарядные устройства, кабели быстрой зарядки и портативный аккумулятор, храня их в отдельном чехле.

Пользование телефоном рекомендуется свести к минимуму, ограничивая его крайней необходимостью. Совершать звонки или выходить в интернет впоследствии можно будет исключительно с разрешения командира и в специально отведенном для этого месте.

В период, когда устройство не используется, необходимо выключать его или держать в режиме полета, звук вызова тоже нужно обязательно отключать. Во время занятий брать телефон с собой категорически не рекомендуется.

Какие настройки установить в смартфоне на полигоне

Особое внимание следует уделить настройкам безопасности и связи. Необходимо навсегда отключить геолокацию, Bluetooth и Wi-Fi, а также заблокировать любую возможность передачи данных о своём местонахождении во время службы.

Дополнительно для защиты от несанкционированного включения на гаджет нужно установить надежный пароль, содержащий заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы, дополнительно совместив его с PIN-кодом, сканированием лица, отпечатком пальца или графическим ключом. Количество контактов рекомендуется ограничить до минимума, принимая звонки и уведомления только от избранных лиц.

Также строго запрещено публиковать снимки с военной службы и раскрывать собственную геолокацию. Кроме того, лучше взять с собой наушники, которые понадобятся для просмотра контента, чтобы не мешать окружающим и, прежде всего, командиру.

Какие мессенджеры обеспечивают наилучшую защиту данных

Для общения следует использовать защищенные мессенджеры, такие как WhatsApp или Signal, полностью избегая обычных сотовых звонков. От социальных сетей лучше по возможности вообще отказаться или существенно ограничить их использование.

Новини.LIVE ранее писали, что при отсутствии военного опыта мобилизованные граждане отправляются в учебные центры. Там они проходят базовую общевойсковую подготовку, которая обычно длится около 51 дня, и имеют право на денежное обеспечение. Хотя государство начинает начислять выплаты новобранцам уже на этом этапе, порядок получения денежного довольствия во время обучения и после его завершения имеет определенные нюансы.

После прохождения курса базовой общей военной подготовки мобилизованного зачисляют в состав подразделения. При этом такое решение может быть принято и раньше, еще в период прохождения БОВП. Кроме того, военнослужащего могут зачислить в подразделение даже в том случае, если он проходит подготовку за рубежом.