Кому придется обращаться в ЦНАП для продления отсрочки

Очередь в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Если электронные реестры не смогли подтвердить основания для отсрочки, военнообязанным, возможно, придется повторно обращаться в ЦНАПы. Для всех остальных предусмотрено автоматическое продление, информация о котором появляется в расширенных данных приложения Резерв+ сразу же после обновления приложения на смартфоне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Как проверить, продлилась ли отсрочка автоматически

Механизм автоматического продления отсрочки от мобилизации требует от военнообязанных самостоятельной проверки актуальности своих данных. Об успешном продлении этого статуса военнообязанный узнает через специальное уведомление, которое поступает непосредственно в мобильное приложение «Резерв+».

Однако в министерстве напоминают, что одного только push-уведомления недостаточно и стоит проверить всё лично. Чтобы убедиться в изменении сроков, пользователю необходимо обновить свой военно-учётный документ. Для этого нужно зайти в раздел "Сервисы" и открыть расширенную информацию из государственного реестра. Именно там должна отобразиться новая дата, до которой действует освобождение от призыва, что является окончательным подтверждением успешной работы алгоритма автопродления.

У кого автоматически продлеваются отсрочки в 2026 году

По состоянию на август 2026 года отсрочки от мобилизации, которые продлеваются автоматически, возможны для следующих категорий граждан:

Люди с инвалидностью.

Граждане, временно признанные негодными к военной службе.

Родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

Лица, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы.

Лица, чьи близкие родственники или отец или мать супруга или супруги имеют инвалидность I или II группы.

Женщины и мужчины военнослужащих, воспитывающие ребенка.

Родители, на иждивении которых находятся трое или более детей.

Учащиеся, в частности студенты и аспиранты.

Работники учреждений высшего и профессионального образования.

Граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время боевых действий или действия военного положения.

Родственники Героев Украины, посмертно награжденных за проявленное мужество во время Революции Достоинства.

Лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Военнослужащие, вернувшиеся из плена.

Родители детей с тяжелыми заболеваниями, даже если ребенку не установлена инвалидность.

Лица, осуществляющие постоянный уход за тяжелобольным членом семьи.

Опекуны людей, которых суд признал недееспособными.

Лица, имеющие мужа или жену с инвалидностью III группы.

Граждане, ухаживающие за родственниками второй или третьей степени родства с инвалидностью.

Одинокие родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет.

Педагогические работники общеобразовательных школ.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет после прохождения годичного контракта.

Когда нужно обращаться в ЦНАП, а не ждать автоматического продления отсрочки

В то же время цифровая система охватывает далеко не все случаи, поэтому значительной части граждан придется обновлять свои документы традиционным способом. Повторный визит в Центр предоставления административных услуг является обязательным для тех, чья категория освобождения от призыва в принципе не предусматривает автоматического продления.

Кроме того, личная подача документов предстоит военнообязанным, чьи законные основания для отсрочки остаются в силе, однако государственные электронные базы по техническим или иным причинам не смогли их верифицировать. В таких ситуациях решить проблему можно исключительно путем личного предоставления необходимых справок администраторам ЦНАП.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что подача пакета документов на отсрочку от мобилизации через ЦНАП требует максимальной полноты справок. Юристы разъяснили, что будет, если не предъявить в учреждении идентификационный код.

Параллельно в Верховной Раде инициировано расширение оснований для предоставления отсрочки от призыва. Законодательное предложение заключается в том, чтобы расширить права и для тех мужчин, которые вынуждены воспитывать ребенка самостоятельно, поскольку мать уехала за границу.