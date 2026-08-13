Контракт в ВСУ не позволяет сразу оформить бронь: какая причина

Условия контракта и дальнейшее трудоустройство. Фото: Генштаб ВСУ, Pexels, коллаж Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Оформить статус забронированного работника сразу после возвращения из армии невозможно. Бывшие контрактники уже имеют гарантированное государством освобождение от призыва в связи с окончанием службы, поэтому дополнительная бронь от мобилизации со стороны критически важных предприятий на этот период не оформляется.

Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Почему Минобороны запрещает бронировать военных после контракта

Когда человек после завершения военного контракта устраивается на работу на критически важное предприятие и пытается получить бронирование, ему может быть отказано.

Как отмечают в министерстве, в таких случаях забронировать гражданина не получится. Согласно действующему законодательству, сам факт окончания контракта и завершения прохождения военной службы является полноценным основанием для предоставления человеку отсрочки от мобилизации. Поскольку бывший военнослужащий уже пользуется этим законным правом на отдых, никакое дополнительное оформление отсрочки на указанный период просто не применяется.

Однако путь к бронированию не закрывается навсегда. В Минобороны уточнили, что как только срок действия гарантированной отсрочки после увольнения из армии подойдет к концу, военнообязанный сможет получить защиту от призыва на общих основаниях как работник соответствующего предприятия.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, если в штате критически важного предприятия числится только один военнообязанный работник, стандартная 50-процентная квота на него не распространяется. Юристы объяснили, позволяет ли это предприятию оформить отсрочку для этого единственного человека.

В то же время для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса действуют дополнительные льготы: отсутствие официальной прописки или даже нахождение в базах розыска из-за игнорирования повестки не является препятствием для их временного бронирования. Юристы назвали законный механизм оформления бронирования для нарушителей воинского учета.