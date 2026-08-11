Кредит на жилье после СОЧ: дадут ли военному ипотеку под 3%

Военнослужащий ВСУ и покупка жилья. Фото: ОК "Запад", Pexels, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Официальное закрытие уголовного дела о самовольном оставлении части не ставит крест на льготной ипотеке "єОселя". Однако военнослужащие рискуют получить отказ в банке совсем по другой причине, например, из-за бюрократической волокиты с восстановлением на службе, которая оставляет их без стабильной зарплаты.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Как повлияет СОЧ на кредитование по программе "єОселя"

Мобилизованные бойцы, уже получившие статус участника боевых действий, часто сомневаются, одобрят ли им государственную ипотеку «єОселя», если в прошлом у них были проблемы из-за самовольного оставления части.

Правоведы успокаивают: сам факт закрытого уголовного производства не является основанием для отказа. Условия государственной программы вообще не содержат никаких ограничений для тех граждан, в отношении которых велось, но было закрыто расследование.

Банки также не изменяют из-за этого процентную ставку и не блокируют участие в программе. Для проверки кандидатов финансовые учреждения используют Единый государственный реестр ветеранов войны и военные реестры, а вот база правоохранительных органов ЕРДР в перечне обязательных источников для "єОселі" не указана.

Каковы реальные основания для отказа военному в ипотеке

Настоящая проблема кроется не в самом факте СОЧ, а в его финансовых последствиях. Кредит могут не дать, если после закрытия дела служба формально осталась приостановленной, а командование так и не издало приказ о ее возобновлении.

В этот период военнослужащему не начисляют денежное довольствие, что создает большую «дыру» в его доходах. Посколькукаждый банк тщательно проверяет платежеспособность, кредитную дисциплину и долговую нагрузку клиента, именно отсутствие стабильной зарплаты становится причиной отказа или уменьшения суммы кредита.

Отдельно юрист напомнил,что проценты по ипотеке напрямую зависят от того, находится ли человек на службе в момент оформления документов. Согласно подпункту 1 пункта 3 постановления правительства № 856 от 2 августа 2022 года, действующим мобилизованным государство компенсирует ставку до уровня 3% годовых в течение первых десяти лет, а начиная с 11-го года она возрастает до 6%.

Если человек официально служит и получает зарплату, закрытое дело на эти условия не повлияет. Ситуация кардинально меняется, если на момент обращения в банк боец уже уволился из армии. Тогда он подает заявку на программу просто как ветеран со статусом УБД. В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 того же постановления № 856, для этой категории действуют другие условия: первые 10 лет придется платить базовые 7% годовых, а далее ставка поднимется до 10%.

Если кредит уже выдан под 3%, банк будет ежеквартально проверять, не утратил ли человек статус мобилизованного. В случае увольнения льготная компенсация прекращается, и заемщика переводят на более высокую базовую ставку. Избежать этого можно только в том случае, если гражданин вернется в льготную категорию в течение 30 календарных дней.

Что касается опасений о возможной потере статуса УБД из-за завершенного расследования по делу о закрытом расследовании, то они также являются безосновательными. Статус участника боевых действий невозможно потерять просто из-за факта закрытого расследования. Согласно пункту 26 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 413 от 20 августа 2014 года, для лишения статуса УБД требуется вступивший в силу обвинительный приговор суда за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления. Поскольку дело закрыто, приговора не существует. Другими основаниями для утраты статуса закон определяет лишь подделку документов при его оформлении или добровольное заявление самого военнослужащего.

Новини.LIVE сообщали, что для военнослужащих, находящихся в статусе самовольного оставления воинской части (СОЧ), официальное трудоустройство может иметь правовые последствия. При оформлении трудовых отношений информация о работнике вносится в государственные реестры, что дает возможность компетентным органам установить местонахождение лица.

В то же время для военнослужащих, самовольно покинувших место службы до 12 июня, законодательством предусмотрена возможность добровольного возвращения в ряды Вооруженных сил Украины до 20 сентября. В таком случае они могут самостоятельно выбрать воинскую часть, в которой желают продолжить службу, а также претендовать на соответствующую должность.