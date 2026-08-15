Суд назначил испытательный срок мужчине, который приобрел поддельный документ для отсрочки

Человек с инвалидностью. Фото: Freepik

В Ивано-Франковской области судили жителя села Кривец, который купил поддельную справку об инвалидности на имя своей жены и получил отсрочку. За содеянное суд назначил ему определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Детали дела

Согласно материалам дела, житель села Кривец, который работал отделочником в строительной компании, решил оформить отсрочку от мобилизации с помощью поддельных документов.

В марте 2025 года мужчина через Telegram приобрел у лица, "неустановленного в ходе досудебного расследования", удостоверение инвалидности II группы и соответствующую справку, оформленные на имя своей жены. Поддельные документы продавец отправил ему почтовым отправлением через "Новую почту".

Речь идет о удостоверении инвалидности II группы и справке к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии. При этом документы не соответствовали установленным образцам. Жене о приобретении и использовании этих документов мужчина ничего не сказал.

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В июле 2025 года обвиняемый обратился с заявлением о получении отсрочки от призыва на военную службу. К заявлению он приложил копии поддельных документов жены. На основании предоставленных сведений должностные лица предоставили ему отсрочку от мобилизации с 18 июля 2025 года.

Таким образом, как указано в материалах дела, мужчина «ввел в заблуждение должностных лиц», воспользовавшись поддельными документами для получения отсрочки.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил суд не назначать ему суровое наказание.

Решение суда

Суд признал действия мужчины подпадающими под ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УК Украины. При назначении наказания суд учел ряд обстоятельств, в частности то, что обвиняемый «по месту жительства характеризуется положительно, женат, жена беременна, на учете у психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим». Кроме того, мужчина перечислил 30 тысяч гривен в поддержку ВСУ.

В итоге суд назначил ему два года ограничения свободы. В то же время от реального отбывания наказания мужчину освободили, установив испытательный срок продолжительностью один год. В течение этого периода на него возложили несколько обязанностей:

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

информировать орган пробации об изменении адреса проживания, места работы или учебы;

не покидать территорию Украины без предварительного согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.