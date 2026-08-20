Коррекция рубцов для военнослужащих: какие документы потребуются в 2026 году

Военный медик оказывает помощь. Фото: 3-я отдельная штурмовая бригада

Украинские военные, ветераны и сотрудники правоохранительных органов могут бесплатно избавиться от рубцов, оставшихся после боевых травм и ожогов. Правительственная программа помощи по лазерной и инъекционной коррекции будет действовать до конца 2026 года, а в настоящее время терапию уже проходят 68 пациентов. Инициатором медицинского проекта выступило Минветеранов.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как военнослужащему бесплатно избавиться от шрамов в рамках медицинской программы

Утвержденное Кабинетом Министров постановление № 1610 от 26 ноября 2025 года дало старт годовой медицинской инициативе по лечению последствий боевых ранений.

Право на бесплатную лазерную терапию и инъекционные процедуры имеют сразу несколько категорий защитников. В перечень входят участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны, а также действующие военнослужащие.

Важно, что действие программы распространяется и на иностранцев и лиц без гражданства, принимавших участие в защите Украины. Кроме того, за помощью могут обратиться сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы, подразделений гражданской защиты, сотрудники управления специальных операций НАБУ и полицейские, чьи задачи связаны с пребыванием в районах боевых действий.

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Какие требования должен выполнить военнослужащий для бесплатного лечения шрамов

Главным требованием для начала курса является полное завершение предварительного лечения. Пациент может присоединиться к программе только тогда, когда все этапы комбустиологической помощи и хирургических вмешательств остались позади. Рубцы должны быть уже полностью сформированы. Также врачи должны подтвердить отсутствие каких-либо противопоказаний к применению методов лазерной коррекции шрамов.

Сколько длится курс лечения рубцов у военнослужащих

Все начинается с первичной консультации, на которой специалист разрабатывает индивидуальный план терапии. Затем начинаются непосредственные процедуры инъекционного и лазерного воздействия на поврежденную кожу. Программа включает обязательный осмотр перед каждым сеансом, постоянное медицинское сопровождение, а при необходимости — также телемедицинские консультации.

Кроме того, пациентов обучают правильному самостоятельному уходу за рубцами. Курс завершается клинической оценкой достигнутых результатов и итоговой консультацией, на которой даются дальнейшие рекомендации.

Какие документы необходимо подать для бесплатного лечения рубцов

Чтобы стать участником инициативы, необходимо получить официальное направление. Его может выдать семейный врач, профильный медицинский специалист или непосредственно воинская часть, если речь идет о действующих военнослужащих. Собранный пакет документов должен содержать паспорт, индивидуальный налоговый номер (при наличии), а также удостоверение УБД, лица с инвалидностью или справку, подтверждающую непосредственное участие в боевых действиях.

Оформить заявку можно двумя способами: заполнить электронную форму на официальном сайте Минветеранов или прийти непосредственно в выбранное медицинское учреждение-поставщика услуг с заявлением и согласием на обработку персональных данных.

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Военные, завершившие службу по мотивационному контракту, гарантированно получают как минимум полгода отсрочки от следующей мобилизации. В зависимости от боевого опыта и общего стажа этот срок может быть существенно увеличен.