Сокращение лимитов бронирования для ТЭК, ОПК и коммунальных предприятий в 2026 году

Предприятие, занимающееся производством противоминных ботинок. Фото: УНИАН

Правительство готовит более жесткие правила бронирования, которые существенно сократят количество специалистов, защищенных от мобилизации. Из базы расчета будут исключены лица с отсрочкой, а квоты для ряда критически важных предприятий сократят. Судьбу бизнеса в соответствии с новыми предложениями будет решать новый Координационный центр при Кабмине. В то же время потенциальное введение этих мер уже подвергается критике со стороны некоторых народных депутатов и юристов.

Новини.LIVE объяснят, что власти предлагают изменить в критериях бронирования и какие негативные последствия предвидят эксперты.

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Что предлагает изменить правительство в квотах на бронирование на предприятии

Украинские предприятия могут столкнуться с резким сокращением количества работников, которых разрешено забронировать от призыва. Как пояснил изданию "Страна" адвокат Ростислав Кравец, главная угроза кроется в изменении подхода к подсчету общего штата.

Сейчас компании рассчитывают свою квоту как 50% от общего числа военнообязанных, включая тех, кто уже имеет отсрочку по другим законным основаниям. Среди таких сотрудников могут быть также родители троих детей, студенты или опекуны инвалидов.

Однако проект постановления Минэкономики от 9 октября 2026 года, который в настоящее время находится на антикоррупционной экспертизе в НАЗК, предлагает исключить эту категорию граждан из расчетной базы.

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На практике это означает значительную потерю рабочих мест для предприятий. Если раньше в штате из 100 военнообязанных, где, например, 20 уже имели отсрочку, лимит всё равно составлял половину от сотни. А по новым правилам базу сократят до 80 человек.

Соответственно, предприятие сможет защитить от мобилизации лишь 40 специалистов вместо 50. Трудоустройство человека, который уже не подлежит призыву, больше не даст компании возможности увеличить количество доступных бронирований для остального коллектива. Бизнесу рекомендуют уже сейчас пересчитать свою базу без учета таких сотрудников, чтобы понять реальные потери.

Сокращение квот для коммунальщиков и энергетиков

Изменения коснутся не только математики подсчёта, но и самих лимитов. Для обычных критически важных предприятий квота останется на уровне 50%, однако стратегические отрасли подвергнутся ощутимым сокращениям.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики (ПЭК), включая подрядчиков и компании, занимающиеся трансформаторами, лишатся возможности 100-процентного бронирования персонала, и, согласно предварительным предложениям, их новый лимит составит 85%.

Для сфер теплоснабжения, водоканалов и компаний по обращению с бытовыми отходами квоту сократят с нынешних 75% до 60%.

Какие изменения предлагают в правительстве в отношении резервирования персонала. Фото: Ярослав Железняк

Так, адвокат Ростислав Кравец считает, что в стране могут возникнуть проблемы с бесперебойной работой важных предприятий. И последствия будут зависеть от того, какие исключения предусмотрит правительство для инфраструктуры, от которой зависит жизнедеятельность городов. В самом тексте правительственного проекта вообще не сказано, что будет с уже предоставленными квотами, которые превышают эти новые лимиты.

Новый контролирующий орган и коррупционные риски

Кардинально меняется институт, который будет принимать решения. Вместо Минобороны и межведомственной рабочей группы, где министерство или ОГА определяли критичность за 10 дней, появится Координационный центр при КМУ. В его состав войдут 17 человек во главе с сопредседателями от Минэкономики и Минобороны.

Также туда привлекут представителей СБУ, ГУР, Службы внешней разведки, Национальной полиции, ПФУ и Гоструда. Без положительной рекомендации этого Координационного центра предприятие не сможет ни получить статус критически важного, ни превысить лимит бронирования свыше 50%.

Этот же орган будет уполномочен рекомендовать отмену статуса предприятия. Несмотря на то, что в пояснительной записке к документу указано об отсутствии коррупционных рисков и публичные консультации не предусмотрены, адвокат Кравец считает иначе.

Правительственный проект не устанавливает никаких критериев для отмены статуса, не ограничивает Центр в сроках предоставления рекомендаций и вообще не содержит процедуры обжалования.

Жесткие сроки для администраций и бизнеса

Все министерства и областные государственные администрации обязаны пересмотреть критерии «критичности» и согласовать их с новым Центром до 20 октября 2026 года.

Предприятиям рекомендуется до этой даты обратиться в профильные ведомства со своими предложениями и собрать подтвержденные показатели: данные об оборонных контрактах, доле рынка, уплаченных налогах, валютной выручке, уровне заработной платы и справки об отсутствии задолженностей.

Кроме того, вводится новое правило оформления. Решение о разрешении на лимит свыше 50% будет действовать не более одного года. Если компания не успеет напрямую забронировать специалиста через портал "Дія" в течение пяти рабочих дней, это разрешение автоматически утратит силу.

Депутаты хотят добиться отмены нового постановления

Новые предложенные правила вызвали широкий резонанс не только среди представителей бизнес-ассоциаций, но и среди представителей власти. Так, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что инициировал вместе с коллегами сбор подписей за отмену.

"На данный момент у нас уже есть подписи за отмену постановления правительства об изменениях правил бронирования от более чем 40 народных депутатов. Многие коллеги пообещали подписаться, как только завершится пленарное заседание. Буквально на этой неделе без каких-либо консультаций, кроме консультаций с Президентом, без каких-либо консультаций с бизнесом правительство приняло постановление о новых критериях и подходах к бронированию, которое уже окрестили "смертью украинского бизнеса". Потому что по факту он потеряет людей. Не останется никого, кто бы работал. Эти изменения были предложены вопреки законодательству, которое мы здесь принимали. Никто из народных депутатов об этих изменениях не знал. А главное, все бизнес-ассоциации заявили, что не знают, как работать дальше с этими правилами", — пояснил Железняк.

Также Новини.LIVE писали, что согласно действующим на данный момент правилам предприятия, на которых количество забронированных военнообязанных превышает разрешенные лимиты, обязаны привести штатное расписание в соответствие с установленными квотами. Нормативные акты не определяют очередность аннулирования отсрочек, поэтому руководство вправе по собственному усмотрению определять специалистов, с которых будет снята бронь, для обеспечения бесперебойной деятельности компании.

Получить бронирование могут и те работники, которые до сих пор не обновили военно-учетные данные онлайн или не пользовались приложением «Резерв+». Юристы отмечают, что в таких случаях нет необходимости срочно посещать ТЦК.