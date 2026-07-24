Лубинец: ситуация с выплатами семьям военнослужащих улучшилась

Дмитрий Лубинец, военнослужащие. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Ситуация с выплатами семьям погибших военнослужащих, пленных и пропавших без вести в 2026 году существенно улучшилась. В то же время отдельные проблемные случаи, связанные с семейными спорами, по-прежнему остаются.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк.

Ситуация с выплатами семьям военных улучшилась

По словам Дмитрия Лубинца, в течение 2023–2024 годов в Офис омбудсмена поступало большое количество обращений от семей погибших защитников, военнопленных и пропавших без вести. Чаще всего они касались задержек с выплатой единовременной денежной помощи и других причитающихся компенсаций.

Омбудсмен отметил, что по состоянию на 2026 год ситуация существенно изменилась к лучшему, а количество таких обращений значительно сократилось.

Часть проблем связана с семейными конфликтами

В то же время Дмитрий Лубинец подчеркнул, что отдельные сложные случаи остаются.

По его словам, бывают ситуации, когда военнослужащие возвращаются из российского плена и обнаруживают, что средств, выплачивавшихся во время их отсутствия, уже нет.

Омбудсмен отметил, что законодательством невозможно предусмотреть все жизненные обстоятельства, однако общие механизмы выплат сейчас работают значительно эффективнее, чем раньше. В случае возникновения индивидуальных споров Офис омбудсмена готов помогать в их разрешении.

Новини.LIVE писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что вопрос ротации военнослужащих на фронте остается актуальным. В качестве примера он привёл бойца с позывным "Ветер", который, по его словам, провёл на передовой 471 день без надлежащей ротации.

Новини.LIVE сообщали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по материалам проверки возможных нарушений в воинской части "Скала" уже возбуждено уголовное дело. По его словам, одному из фигурантов объявили о подозрении, при этом сама проверка еще продолжается, а правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дела.