Массовая отмена бронирования с 1 сентября: что решит Кабмин

Голосование в Верховной Раде и бронирование. Фото: Верховная Рада Украины, УНИАН, коллаж Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Массовой полной отмены отсрочек от мобилизации с 1 сентября 2026 года не произойдет. Постановление Кабинета Министров № 692 не предусматривает автоматической отмены отсрочки у всех граждан Украины, однако документ инициирует масштабный аудит компаний, по результатам которого часть бизнеса может действительно лишиться статуса критически важного предприятия, что, в свою очередь, приведет к невозможности предоставления отсрочки работникам.

Об этом сообщила юрист Вера Тарасенко, цитирует Новини.LIVE.

Что будет с оформленными бронированиями у граждан после аудита 1 сентября

В соцсетях нередко распространяются панические сообщения о том, что осенью все военнообязанные автоматически лишатся защиты от призыва. Поводом для таких прогнозов стало правительственное постановление № 692. Этот документ действительно изменил правила игры для бизнеса, но ни слова о массовой или принудительной отмене действующих отсрочек с 1 сентября 2026 года там нет. Все ранее выданные разрешения продолжают действовать.

Вместо этого Кабинет Министров инициировал масштабную ревизию. Государство действительно решило проверить, заслуживают ли компании статус критически важных. Чиновники установили крайний срок: до 1 сентября ответственные органы должны завершить аудит и пересмотреть обоснованность решений в отношении каждого предприятия, которое ранее получило право резервировать кадры.

Именно результаты этой проверки определят дальнейшую судьбу работников. Если компания соответствует обновленным требованиям, её персонал сохранит бронирование. Однако выявленные нарушения или несоответствие критериям приведут к потере компанией статуса критически важной.

Только при таком сценарии отменяется правовая основа для резервирования, а сотрудники остаются без отсрочек от мобилизации. То есть угроза нависла не над всеми гражданами, а только над персоналом тех компаний, которые не пройдут проверку.

Как минимизировать риски потери статуса "критической" компании и соответствующей брони

Чтобы не потерять ценные кадры, руководителям бизнеса рекомендуют немедленно проанализировать новые правительственные требования. Работодателям необходимо проверить правильность оформления кадровых документов, исправить возможные недостатки и подготовиться к инспекции.

Да и работникам с бронированием юрист советует действовать на опережение. Чтобы понимать собственные перспективы, работникам целесообразно напрямую спросить у своего руководства о ходе проверки, наличии уведомлений от государственных органов и готовности компании подтверждать свою критичность.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, юристы продолжают разъяснять нюансы бронирования работников критически важных предприятий. В частности, отсутствие прописки или даже нахождение в розыске из-за неявки по повестке не является препятствием для временного резервирования специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Юристы объяснили, какой механизм ввело государство.

Еще одно важное законодательное уточнение касается компаний, признанных критически важными для функционирования экономики. Если в их штате числится только один военнообязанный работник, действие стандартной 50-процентной квоты на призыв в этом случае не применяется. В таких обстоятельствах предприятие имеет полное законное право оформить отсрочку от мобилизации для своего единственного сотрудника.