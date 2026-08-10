ВВК через Резерв+: где пройти медицинский осмотр после переезда

Проверка состояния здоровья. Фото: УНИАН, Pexels, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Военнообязанные, которые обновили данные о своем фактическом месте проживания в приложении «Резерв+» и оформили электронное направление на военно-медицинскую комиссию, будут проходить медицинский осмотр по месту своей официальной регистрации, а не фактического пребывания. Юристы напоминают, что игнорирование правила о постановке на учет по новому адресу в течение семи дней может привести к объявлению лица в розыск.

Такой ответ дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Можно ли пройти ВЛК в другой больнице после переезда

Электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии, сгенерированные через приложение "Резерв+", жестко привязаны к территориальному центру комплектования, где гражданин состоит на учете.

По словам юриста,даже если человек переехал в другой город и указал новый фактический адрес проживания при обновлении данных, программа не направит его в ближайшую местную больницу. Направление будет выписано исключительно в то медицинское учреждение, которое закреплено за районным ТЦК по месту официальной регистрации военнообязанного.

Сам процесс формирования документа в электронном формате занимает до суток. После подачи соответствующего запроса в "Резерв+" пользователь получает уведомление в течение 24 часов. Этот электронный документ содержит исчерпывающую информацию, которой вполне достаточно для планирования визита на медосмотр.

В частности, в направлении указываются дата и номер его регистрации, точный адрес медицинского учреждения, где будет проходить ВЛК, а также указывается должностное лицо — руководитель конкретного ТЦК, подписавший этот документ.

Что делать с ТЦК при переезде в другое место

В то же время правоведы обращают особое внимание на юридические последствия при смене города проживания. Одного лишь факта обновления фактического адреса в приложении "Резерв+" недостаточно для соблюдения норм законодательства. Если военнообязанный переехал, он обязан в течение семи дней встать на воинский учет в ТЦК по новому месту жительства. Если проигнорировать это требование, военкомат имеет полное право объявить такого гражданина в розыск.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, главной ошибкой многих военнообязанных при прохождении медосмотра является отсутствие заранее собранных медицинских документов, поскольку жалобы на плохое самочувствие или надежда на то, что медики сами выявят все заболевания, не дают никакого результата. Юристы объяснили, почему пациент должен обязательно подтвердить наличие функциональных нарушений и предоставить свежие заключения профильных врачей непосредственно комиссии.

В то же время юристы объяснили, как близким родственникам погибших защитников, которые пытаются найти или восстановить утерянные медицинские заключения ВЛК, правильно обращаться в соответствующие учреждения. Им следует обращаться в первую очередь в территориальные центры комплектования.