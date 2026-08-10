Миллион за контракт: почему молодым бойцам иногда отказывают

Военнослужащий ВСУ и оформление рапортов. Фото: Сухопутные войска ВСУ, Минобороны Украины, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Подписание контракта с Вооружёнными силами Украины в возрасте до 25 лет не является безусловной гарантией получения обещанной правительством выплаты в размере 1 миллиона гривен. Даже служба в должности оператора беспилотников оставит военнослужащего без финансового вознаграждения, если вместо специального целевого соглашения он оформил обычный трехлетний документ после середины февраля 2025 года.

Такой нюанс разъяснил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Почему у молодых бойцов по контракту нет гарантий на получение 1 млн гривен

Сам по себе молодой возраст военнослужащего и его служба в ВСУ по контракту еще не дают автоматического права на получение 1 миллиона гривен от государства.

Главным критерием для начисления средств является юридическая специфика подписанного документа. Обычный контракт на три года, оформленный, например, в апреле 2025 года, исключает возможность участия в финансовой инициативе.

Юрист пояснил, что правительственная программа, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины № 153 от 11 февраля 2025 года, рассчитана исключительно на специальные соглашения формата "Контракт 18–24".

Законодательство четко разграничивает две категории военнослужащих, которые могут претендовать на крупную выплату. К первой относятся лица, подписавшие специальный годовой договор "18–24" на определенных боевых должностях. Вторая категория касается операторов БПЛА, которые взяли на себя обязательство в совокупности провести в боевых действиях не менее 12 месяцев, заключив спецконтракт на два года по направлению "18–24: дроны".

Важным нюансом является то, что двухлетние соглашения для операторов беспилотников появились только после принятия постановления правительства № 942 от 30 июля 2025 года. Соответственно, лица, поступившие на службу в ВСУ весной того же года, физически не могли подписать такой документ.

"При указанных вами обстоятельствах права на выплату 1 000 000 грн по программе "Контракт 18–24" у вас, скорее всего, нет", — объясняет юрист Юрий Айвазян.

Правовед отмечает, что апрельские призывники 2025 года также не подпадают под ретроспективное действие закона. Выплата миллиона действительно распространяется на бойцов до 25 лет, которые поступили на службу в период с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2025 года (даты вступления в силу постановления № 153), при условии их соответствующего участия в боевых действиях.

Поскольку весенние контракты заключались уже после установленного крайнего срока, эта норма на них не распространяется. Изменить финансовые перспективы военнослужащего может исключительно наличие прямой ссылки на постановление № 153 или условия экспериментального проекта непосредственно в тексте его контракта, дополнительном соглашении или в приказе о призыве.

Отдельно юрист добавил, что сегодня суды защищают преимущественно тех бойцов, которые подпадают под специальный ретроспективный пункт 4 правительственного постановления № 153. Ярким примером является дело № 260/3907/25, в котором военнослужащий подписал обычный трехлетний контракт еще в декабре 2022 года, участвовал в боях и получил ранение. Закарпатский окружной административный суд постановил выплатить ему 1 миллион гривен. Это решение вступило в законную силу 16 декабря 2025 года после завершения апелляционного производства. Аналогичное решение было принято и по делу № 200/3798/25: иск молодого человека, который в 21 год подписал договор в январе 2023 года и отслужил 442 дня, был полностью удовлетворен.

В то же время практика в отношении более поздних договоров неутешительна для военных. В деле № 280/1163/26 суд отказал истцу, который во время действия военного положения оформил новый трехлетний контракт. Для лиц, поступивших на службу после 13 февраля 2025 года, выплата предусматривалась исключительно при условии заключения специального контракта в рамках проекта, а не обычного долгосрочного договора.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в течение августа текущего года порядок получения мобилизационной отсрочки не претерпел никаких изменений: гарантированную бронь предоставляют исключительно кадрам предприятий, имеющих официальный статус стратегически важных для экономической сферы или оборонного комплекса. При этом оформлением всей документации и непосредственной подачей списков занимаются исключительно работодатели, а не сами лица.

Между тем в стране продолжается призыв военнообязанных в возрасте от 25 до 59 лет, хотя действующие нормы закона оставляют законную возможность избежать мобилизации для определенных групп населения. Например, право на отсрочку предоставляется студентам дневной формы обучения, получающим образование впервые.