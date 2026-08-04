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Главная Мобилизация Минобороны объяснило, как служба влияет на отсрочку по новым контрактам

Минобороны объяснило, как служба влияет на отсрочку по новым контрактам

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 06:30
Минобороны разъяснило правила отсрочки по новым контрактам
Боец ВСУ на позиции. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство обороны Украины разъяснило дополнительные условия новых мотивационных контрактов для военнослужащих, которые проходят службу с начала полномасштабной войны или поступили в войска раньше. Предыдущий срок службы не засчитывается в срок нового контракта, однако учитывается при определении продолжительности отсрочки после увольнения. Система предусматривает фиксированные сроки службы и гарантированное право на увольнение после завершения контракта.

Размер дополнительной отсрочки зависит от стажа и выполнения боевых задач, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.

Как рассчитывается отсрочка после контракта

В ведомстве пояснили, что базовая отсрочка после завершения нового контракта составляет шесть месяцев. Дополнительно к ней могут начисляться месяцы отсрочки за участие в боевых действиях и за годы военной службы, включая службу с 2022 года, а в отдельных случаях — и до начала полномасштабной войны.

При этом для военнослужащих, заключивших новые пехотно-штурмовые, боевые или базовые контракты, действуют разные правила расчета дополнительного периода отсрочки.

Минобороны также привело примеры для различных категорий военнослужащих, включая мобилизованных, контрактников, офицеров и военных, получивших ранения во время действия нового контракта. В Министерстве подчеркнули, что в случае перевода на другую должность после лечения заключать новый контракт не потребуется для получения права на увольнение и отсрочку достаточно дослужить оставшийся срок по действующему соглашению. 

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Кроме того, Новини.LIVE сообщали о судебном решении, которым был отменен штраф ТЦК из-за отсутствия доказательств надлежащего уведомления гражданина.

ВСУ отсрочка контракт
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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