Мобилизация до 18 лет: что ждет отчисленных курсантов

Оформление документов для студента. Фото: коллаж Новини.LIVE, ГПСУ, Pexels

Светлана Красноштан Редактор

В Украине курсанты высших военных учебных заведений, решившие досрочно расторгнуть контракт, подлежат немедленной мобилизации в ряды ВСУ. Кроме того, таких лиц, независимо от их возраста и даже в случае несовершеннолетия, ждет обязательное полное возмещение стоимости обучения.

Такое разъяснение дал юрист Юрий Айвазян на портале Юристы.ua, цитирует Новини.LIVE.

Что ждет курсантов в связи с досрочным расторжением контракта на обучение во время военного положения

На портале «Юристы.UA» разобрали ситуацию несовершеннолетнего гражданина, который выразил желание отчислиться из высшего военного учебного заведения (ВВУЗ) и поинтересовался возможными последствиями такого шага. Специалисты пояснили, что расторжение контракта по собственному желанию в данном случае влечет за собой сразу два серьезных последствия: финансовое и военное.

Прежде всего бывший студент обязан полностью возместить государству средства, затраченные на его подготовку. По словам адвоката Юрия Айвазяна, прокомментировавшего ситуацию, игнорирование этого требования приведет к судебному иску.

«В случае отказа от добровольного возмещения расходов такое возмещение осуществляется в судебном порядке», — подчеркнул правозащитник.

Однако уплата долга не освобождает отправленного в отставку курсанта от службы. Юрист объясняет, что юноша не возвращается к гражданской жизни, а направляется в Вооруженные силы Украины, даже если ему еще не исполнилось 18 лет. В соответствии с законодательством статус таких лиц мгновенно меняется. Айвазян отмечает:

"Отчисленные курсанты мужского пола считаются проходящими военную службу по призыву и направляются во время проведения мобилизации и действия военного положения в воинские части для дальнейшего прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период".

Эта ситуация является одним из исключений из общих правил призыва во время действия военного положения. В настоящее время базовый мобилизационный возраст в Украине установлен на уровне 25 лет, когда юноши приобретают статус военнообязанных.

Однако поступить на военную службу до достижения этого возраста могут определенные категории граждан. В частности, это касается тех, кто уже прошел срочную службу и был зачислен в запас в качестве резервиста или военнообязанного, а также курсантов-отказчиков, поступивших в военные вузы.

Новини.LIVE сообщали, что в настоящее время в соответствии с действующими нормами студенты учреждений довузовского, профессионального и высшего образования имеют право на отсрочку, которая сохраняется непрерывно в течение всего периода обучения, включая каникулы.

В то же время главным условием для освобождения от призыва является именно непрерывность образовательного процесса: оформление академического отпуска лишает студента этого права, и при отсутствии других оснований и признании его годным к службе он может быть мобилизован. Механизм сохранения отсрочки также предусмотрен для выпускников бакалавриата при поступлении в магистратуру, однако и в этом процессе существуют законодательные исключения, при которых право на освобождение от призыва утрачивается.