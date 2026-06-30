Кто из мужчин не подлежит призыву в июле 2026 года

Сотрудник ТЦК и СП проверяет документы мужчин. Фото иллюстративное: Львовский ТЦК и СП

В Украине в июле продолжат действовать военное положение и общая мобилизация. Правда, даже в таких условиях не все мужчины будут подлежать призыву. В законодательстве указан ряд оснований, при наличии которых военнообязанный имеет право на получение отсрочки или полного освобождения от призыва.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Кто не подлежит мобилизации

Прежде всего от военного долга освобождаются граждане, которые не подпадают под мобилизацию по возрасту или статусу:

мужчины в возрасте до 25 лет, которые не проходили срочную службу или базовую военную подготовку;

мужчины, которым исполнилось 60 лет;

люди, работающие в силовых или правоохранительных структурах;

люди, которых военно-медицинская комиссия (ВМК) признала непригодными по состоянию здоровья.

Заключение ВВК о временной негодности не освобождает от мобилизации на постоянной основе. По истечении установленного срока необходимо повторно пройти медицинское обследование, чтобы получить новое решение врачебной комиссии.

Медицинские критерии негодности

Перечень состояний, дающих право на освобождение от службы, содержится в "Расписании болезней". К общим категориям заболеваний, которые являются основанием для непригодности к службе, относятся:

Читайте также:

психические расстройства;

заболевания нервной системы;

нарушения органов чувств (зрения, слуха, вестибулярных функций);

заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

проблемы с пищеварением, обменом веществ и эндокринной системой;

инфекционные заболевания, в частности хронические формы или ВИЧ;

заболевания крови, кожи, мочеполовой системы или костно-мышечного аппарата;

наличие новообразований (опухолей);

врожденные аномалии или последствия травм.

Ключевым критерием при оценке состояния здоровья является степень нарушения функций организма, а не только наличие диагноза.

Социальные основания для отсрочки

От призыва также освобождаются люди с любой группой инвалидности. Если инвалидность установлена на определенный срок, статус необходимо периодически подтверждать документами.

Мобилизация не распространяется на тех, кто ухаживает за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы или за тяжелобольными членами семьи. Факт ухода должен быть подтвержден официальными документами.

Отсрочку предоставляют родителям, которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет и не имеют задолженности по алиментам. Это право также имеют одинокие отцы или матери, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, а также родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Образование, бронирование и служба по контракту

Право на отсрочку имеют студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают первое высшее образование, а также аспиранты, докторанты и некоторые научно-педагогические работники. Получение второго и последующих образований, как правило, не является основанием для отсрочки.

Бронирование предоставляют работникам государственных органов и предприятий жизненно важных отраслей. Правительство периодически обновляет требования к бронированию, поэтому необходимо руководствоваться нормами, действующими на момент оформления.

Бывшие военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, уволенные после годичной службы по контракту, получают временную отсрочку на год с момента увольнения.

Процедура подтверждения права на отсрочку

Для получения отсрочки необходимо подать заявление в ТЦК и предоставить пакет документов.

Какие документы требуются:

заключение ВВК о негодности или справка об инвалидности;

документы, подтверждающие обучение;

документы о работе в государственных органах или на критически важных предприятиях;

документы об оформленном бронировании.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал о нюансах зачисления в воинское подразделение. Обычно мобилизованные становятся полноценной частью войска после прохождения БОВП. Правда, возможны исключения, в частности зачисление тех, кто проходит подготовку за рубежом.

Также Новини.LIVE со ссылкой на народных депутатов, давших комментарий ТСН, писал, что в Украине в ближайшее время могут ввести новые правила для тех, кто находится в розыске. В частности, речь идет о блокировке банковских счетов. Цель — сократить количество граждан, уклоняющихся от службы.