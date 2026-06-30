Мобилизация в июле: кто из мужчин не будет подлежать призыву

Сотрудник ТЦК и СП проверяет документы мужчин. Фото иллюстративное: Львовский ТЦК и СП

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Україні в липні продовжать діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Щоправда, навіть за таких умов не всі чоловіки підлягатимуть призову. У законодавстві зазначається низка підстав, за яких військовозобов'язаний має право на отримання відстрочки або повне звільнення від призову.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Хто не підлягає мобілізації

Насамперед від військового обов'язку звільняються громадяни, які не підпадають під мобілізацію за віком або статусом:

чоловіки віком до 25 років, які не проходили строкову службу чи базову військову підготовку;

чоловіки, яким виповнилося 60 років;

люди, які працюють у силових чи правоохоронних структурах;

люди, яких військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала непридатними за станом здоров’я.

Висновок ВЛК про тимчасову непридатність не звільняє від мобілізації на постійній основі. Після закінчення визначеного терміну необхідно повторно пройти медичне обстеження, щоб отримати нове рішення лікарської комісії.

Медичні критерії непридатності

Перелік станів, що дають право на звільнення, міститься у "Розкладі хвороб". До загальних категорій захворювань, що є підставою для непридатності до служби, належать:

психічні розлади;

хвороби нервової системи;

порушення органів чуття (зору, слуху, вестибулярних функцій);

захворювання серцево-судинної та дихальної систем;

проблеми із травленням, обміном речовин та ендокринною системою;

інфекційні хвороби, зокрема хронічні форми чи ВІЛ;

захворювання крові, шкіри, сечостатевої системи чи кістково-м’язового апарату;

наявність новоутворень (пухлин);

вроджені аномалії або наслідки травм.

​Ключовим критерієм під час оцінки стану здоров’я є ступінь порушення функцій організму, а не лише наявність діагнозу.

Соціальні підстави для відстрочки

Від призову також звільняються люди з будь-якою групою інвалідності. Якщо інвалідність встановили на певний термін, статус потрібно періодично підтверджувати документами.​

Мобілізація не поширюється на тих, хто доглядає за близькими родичами з інвалідністю I чи II групи або за тяжкохворими членами сім’ї. Факт догляду потребує підтвердження офіційними документами.

Відстрочку надають батькам, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років та не мають заборгованості з аліментів. Це право також є в одиноких батьки чи матерів, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, і батьків дітей з інвалідністю або важкими захворюваннями.

Освіта, бронювання та служба за контрактом

Право на відстрочку мають студенти денної або дуальної форми, які здобувають першу вищу освіту, а також аспіранти, докторанти та деякі науково-педагогічні працівники. Здобуття другої та наступних освіт, як правило, не є підставою для відстрочки.

Бронювання надають працівникам державних органів та критично важливих підприємств. Уряд періодично оновлює вимоги до бронювання, тому необхідно керуватися чинними на момент оформлення нормами.

Колишні військовослужбовці віком від 18 до 25 років, яких звільнили після річної служби за контрактом, отримують тимчасову відстрочку на рік від моменту звільнення.

Процедура підтвердження права на відстрочку

Для отримання відстрочки необхідно подати заяву ТЦК і надати пакет підтверджувальних документів.

Які документи потрібні:

висновок ВЛК про непридатність або довідка про інвалідність;

документи, що підтверджують навчання;

документи про роботу в державних органах або на критично важливих підприємствах;

документи про оформлене бронювання.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв про нюанси зарахування до військового підрозділу. Зазвичай мобілізовані стають повноцінною частиною війська після проходження БЗВП. Щоправда, можливі винятки, зокрема зарахування тих, хто проходить підготовку за кордоном.

Також Новини.LIVE з посиланням на народних депутатів, які дали коментар ТСН, писав, що в Україні найближчим часом можуть впровадити нові правила для тих, хто перебуває в розшуку. Зокрема, йдеться про блокування банківських рахунків. Мета — зменшити кількість громадян, які ухиляються від служби.