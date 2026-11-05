Судебное заседание. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине судьям, призванным в армию, нельзя прекращать выплату судейского вознаграждения исключительно на основании трудового законодательства. Конституционный Суд рассмотрел жалобы двух судей, которые после призыва лишились таких выплат. Суд признал, что их прекращение было основано на неверном толковании закона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Конституционного Суда Украины от 4 ноября 2026 года.

Реклама

Судьям прекратили выплаты

По информации Конституционного Суда, дело рассмотрели после жалоб Григория Сивухина и Тараса Андрейчука. Оба обжаловали применение нормы трудового законодательства, из-за которой им прекратили выплачивать судейское вознаграждение после мобилизации. Проблема возникла из-за изменений, вступивших в силу 19 июля 2022 года. Тогда в Украине отменили обязательное сохранение средней зарплаты работникам, призванным на военную службу. Эту норму применили и к судьям. Шестой апелляционный административный суд постановил, что после мобилизации они также не имеют оснований получать судейское вознаграждение.

Что постановил Конституционный Суд

Конституционный Суд пояснил, что судейское вознаграждение — это не обычная зарплата. Его выплата является одной из гарантий независимости судей, закрепленных в Конституции. Поэтому правила, касающиеся её начисления, уменьшения или прекращения, могут устанавливаться только законом "О судебной системе и статусе судей". Изменения в трудовое законодательство не могут автоматически отменять эти гарантии.

В КСУ подчеркнули, что судья сохраняет свой статус даже тогда, когда временно не осуществляет правосудие в связи с прохождением военной службы.

Читайте также:

"Призыв судьи на военную службу во время мобилизации и временное освобождение от осуществления правосудия не прекращают его или её статус судьи и связанных с ним конституционных гарантий", — отметили в Конституционном Суде.

Суд также установил, что закон о судебной системе не предусматривал прекращения судейского вознаграждения в связи с мобилизацией. Следовательно, использовать для этого норму об отмене средней зарплаты мобилизованным работникам было неправильно.

Что означает решение КСУ

Конституционный Суд не отменил норму трудового законодательства, из-за которой возник спор. Часть третью статьи 119 Кодекса законов о труде признали конституционной. В то же время КСУ установил, что Шестой апелляционный административный суд неправильно применил её в делах Григория Сивухина и Тараса Андрейчука. Такое толкование противоречит Конституции Украины.

При этом Конституционный Суд не определял, сколько именно должны получать мобилизованные судьи. Его решение касается того, каким законом можно регулировать выплату судейского вознаграждения и на каких основаниях ее разрешено прекращать. Решение КСУ является окончательным, обязательным к исполнению и не подлежит обжалованию.

Новини.LIVE рассказывали, какие трудовые и финансовые гарантии предусмотрены для мобилизованных украинцев. За работником сохраняются его должность и рабочее место до окончания военной службы. В то же время работодатель не обязан выплачивать ему среднюю зарплату. Военнослужащий получает денежное довольствие в соответствии с условиями службы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что работодатель должен сохранить должность за работником, добровольно решившим пойти в армию. Такие гарантии предусмотрены статьёй 119 Трудового кодекса. Обязанность выплачивать среднюю зарплату мобилизованным была отменена еще 19 июля 2022 года. Однако предприятие может продолжать финансово поддерживать работника по собственному решению.

Также Новини.LIVE писали, что на Волыни мужчина через суд добился отмены незаконной мобилизации. Его призвали в армию, хотя ранее признали негодовым к службе и исключили из воинского учета. Суд признал действия ТЦК незаконными и отменил приказы о мобилизации и зачислении в воинскую часть. Воинскую часть обязали уволить мужчину со службы.