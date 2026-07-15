Мужчина подделал документы для получения отсрочки: суд его наказал

Проверка документов. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Полтаве судили мужчину, который подделал документы на детей, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За содеянное суд его наказал.

Об этом сообщает «Новости.LIVE » со ссылкой на«Суспильне».

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый собственноручно внес ложные сведения в справку о составе семьи и копию свидетельства о рождении ребенка. В частности, он изменил год рождения одного из детей, чтобы создать видимость наличия троих несовершеннолетних детей и таким образом получить основания для отсрочки от призыва во время мобилизации.

Впоследствии, 6 апреля 2026 года, во время проверки военно-учетных документов сотрудниками ТЦК в Полтаве мужчина предъявил указанные документы. В ходе проверки было установлено, что информация, указанная в них, не соответствует сведениям в государственных реестрах.

Действия обвиняемого суд квалифицировал по двум нормам УК: ч. 1 ст. 358 — подделка официального документа и ч. 4 ст. 358 — использование заведомо поддельного документа.

В ходе рассмотрения уголовного производства мужчина признал свою вину в полном объеме, подтвердил обстоятельства, установленные в ходе досудебного расследования, а также согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке без проведения судебного заседания.

Решение суда

При назначении наказания суд принял во внимание, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, искренне раскаялся в содеянном и способствовал установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения.

В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, в пользу государства с осужденного постановили взыскать 8 183 гривны 12 копеек процессуальных расходов, связанных с проведением судебных экспертиз.

Как сообщали «Новости.LIVE», в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.