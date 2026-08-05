Как правильно подготовиться к прохождению ВЛК заранее

Документы и осмотр мужчин на ВЛК. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Прохождение военно-медицинской комиссии без заранее подготовленных медицинских документов — распространенная ошибка большинства военнообязанных, ведь отмазки о плохом самочувствии или расчет на то, что врач сам заметит заболевание, не срабатывают. Даже наличие серьезного диагноза еще не гарантирует освобождение от службы, если пациент не доказал через ВЛК, что у него есть функциональные нарушения, и не предоставил свежих заключений профильных специалистов.

Новини.LIVE объяснят, какие документы нужно подготовить заранее, чтобы обосновать врачам свои проблемы со здоровьем.

Как правильно подготовиться к прохождению ВЛК

Главным нормативным актом, регулирующим работу военно-медицинских комиссий, остается приказ Министерства обороны Украины № 402 вместе с соответствующими изменениями и классификацией заболеваний.

Этот документ содержит исчерпывающую таблицу, классифицирующую заболевания по группам, закрепляющую за каждым заболеванием определенную статью и определяющую категорию годности.

Категории годности делятся на несколько уровней: годен, ограниченно годен и негоден, причем статьи приказа № 402 играют решающую роль. Тысячи граждан ежемесячно проходят комиссии, но далеко не все понимают разницу: человек может испытывать постоянную боль и все равно получить статус «годен», тогда как другой с аналогичными проблемами благодаря документам оформляет отсрочку или полное освобождение от военной службы.

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Но решение о своём статусе принимает не сам военнообязанный, а врач. И именно от активности действий военнообязанного зависит объективность подтверждения состояния его здоровья, поскольку процедура ВЛК имеет строгие правила, а без надлежащих доказательств система может принять решение не в пользу гражданина.

Распространенной проблемой является пассивная позиция пациентов, которые приходят на комиссию лишь с жалобами на хроническую боль или тревожность, надеясь, что медики сами все увидят в кабинете, или же приносят устаревшие справки десятилетней давности.

На практике даже наличие заболевания из официального перечня не дает никаких гарантий освобождения от службы, если у человека нет свежих документов и он не доказал наличие функционального нарушения, которое реально ограничивает способность выполнять служебные обязанности.

Чтобы избежать подобных рисков и подготовиться к прохождению комиссии, юристы и мужчины, уже прошедшие ВЛК, рекомендуют действовать заранее.

В первую очередь стоит обратиться к профильным врачам: неврологу, кардиологу или психиатру ещё до визита в ВЛК, а не ждать осмотра. Необходимо пройти полное обследование, сделать МРТ, ЭКГ, УЗИ и сдать анализы, после чего получить письменные заключения с формулировками по международной классификации болезней (МКБ), сделать копии и фотографии всех документов.

Кроме того, полезно самостоятельно подготовить краткое описание собственных симптомов и объяснить, как именно заболевание влияет на повседневную жизнь.

Как сообщали Новини.LIVE, если военно-медицинская комиссия не может четко определить степень годности военнообязанного к службе, медики имеют право выдать сразу несколько направлений на дополнительное обследование. Игнорирование хотя бы одного из них может привести к объявлению лица в розыск.

В то же время граждане, которые не согласны с выводами ВЛК и считают их необоснованными или ошибочными, могут воспользоваться законными механизмами обжалования. Правоведы объяснили, куда обращаться в первую очередь.