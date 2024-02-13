Война в Украине: Наем рассказал о проблемах ветеранов

Маси Найем. Фото: Скриншот

Украинцы не хотят воевать, потому что у государства, в том числе, нет определенности и гарантий для его семьи. Они оказались вне внимания правительства в вопросе льгот. А обязанность государства, в частности, вернуть ветеранам российско-украинской войны здоровье и конкурентную работу на рынке труда.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал ветеран российско-украинской войны и адвокат Маси Найем.

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По его убеждению, сейчас в Украине нет ветеранской политики, определенности и единого подхода на уровне всех министерств по льготам ветеранам. И если до войны в стране такого запроса не было, теперь совершенно очевидно, что государство существует благодаря военным, а значит запрос отблагодарить их стал очень важным.

Следовательно, по его словам, заменить руководителя Министерства ветеранов — очень мало. Надо вводить должность вице-премьера по ветеранам. Ведь каждое министерство делает что хочет, не согласовывая свои решения с Министерством ветеранов.

Маси Найем. Фото: Скриншот

"Оно не регламентное. Фактически без полномочий и влияния на правительство и государство. И если так будет дальше — следующее нападение россиян отбивать будет некому. Ветераны будут помнить, что государство о них не позаботилось. А это его обязанность", — подчеркнул Наем.

По его мнению, украинским ветеранам войны государство должно вернуть здоровье и конкурентную работу на рынке труда.

И в данном случае речь не о фамилиях руководителя Минветеранов, уверяет Наем, о работе институции в в целом.

"Госпожа Лапутина (эксруководитель Минветеранов. — Ред.) не проделала эту работу вообще. Не обязательно, чтобы новым руководителем был именно ветеран российско-украинской войны. Это должен быть менеджер с глубоким видением и пониманием своей работы. Потому что вопрос ветеранов — вопрос обороноспособности страны", — подытожил он.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что военнослужащие, являющиеся ветеранами боевых действий, смогут безвозмездно лечиться в стационаре. Также у них будет бесплатный доступ к медикаментам.