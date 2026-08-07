Направят ли на ВЛК с 3-й группой инвалидности: что говорит закон

Человек в инвалидном кресле и военные. Фото: Pexels, Генштаб ВСУ, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Военнообязанные, имеющие третью группу инвалидности, освобождены от прохождения военно-медицинской комиссии и не подлежат призыву, даже если их статус еще официально не внесен в военные базы. Однако оттягивать с оформлением документов правоведы все же не рекомендуют и советуют оформить отсрочку, причем обращаться в ТЦК не обязательно.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на разъяснения юриста Владислава Дерия.

Почему людям с инвалидностью 3-й группы не рекомендуется идти без отсрочки

Граждане Украины с третьей группой инвалидности не подлежат мобилизации, а территориальные центры комплектования лишены законных оснований выписывать им направления на военно-врачебную комиссию, независимо от того, успел ли человек оформить отсрочку.

По словам юриста, защита этой категории лиц от принудительного медицинского осмотра четко прописана в законодательстве. В частности, пункт 8-1 постановления правительства № 932 определяет, что в случае получения данных об инвалидности посредством электронного обмена информацией между реестрами таких граждан запрещено направлять на ВЛК, в том числе для постановки на воинский учет. Эту же норму дублирует пункт 69 постановления КМУ № 560, где указано, что лица, признанные в установленном порядке инвалидами, являются исключением и не подлежат повторным или общим медкомиссиям.

Несмотря на прямые законодательные запреты на мобилизацию, специалисты настоятельно рекомендуют официально зафиксировать право на отсрочку. Быстрее всего для этого воспользоваться обновленной версией приложения «Резерв+».

Чтобы подать запрос удаленно, военнообязанному необходимо проверить актуальность своих данных, после чего на главной странице «Резерв ID» нажать на иконку с тремя точками рядом со своим именем. В меню следует выбрать опцию подачи запроса на отсрочку, указать в качестве причины наличие инвалидности и подтвердить действие. Если приложение успешно синхронизируется с Реестром Минсоцполитики и найдет там соответствующие записи, уведомление об оформленной отсрочке поступит в течение 24 часов.

Есть инвалидность, но «Резерв+» не подтягивает такие данные — что делать

В случае, если электронные базы не подтягивают информацию и приложение выдает отказ, гражданину придется обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг. Процедура подачи документов в ЦНАП сейчас изменена: администратор сам заполняет необходимое заявление, а оригиналы медицинских заключений, например, выписку из решения экспертной комиссии, у заявителя не забирают. Сотрудник учреждения лишь сканирует их и отправляет в электронном формате на рассмотрение комиссии ТЦК.

Вместо оригиналов заявитель получает официальную опись входящих документов. Юрист подчеркивает, что опись входящих документов очень важно иметь на руках. Наличие этого документа гарантирует полную неприкосновенность на весь период проверки, которая длится от 7 до 15 дней. На время рассмотрения обращения, а также после одобрения отсрочки, никакие мобилизационные меры или направления на ВЛК в отношении такого человека не могут быть предприняты. После того как ТЦК утвердит документы, сведения об отсрочке автоматически появятся в базе и отобразятся в приложении «Резерв+».

Более того, как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на заявления юристов, лица с инвалидностью не теряют законного права на выезд за границу в период военного положения из-за того, что они находятся на воинском учете. А для пересечения границы им нужно лишь предъявить пограничникам любой из трех официальных документов.

В то же время юрист разъяснил, могут ли мобилизовать человека, проходящего заместительную поддерживающую терапию от наркозависимости. Окончательное освобождение от службы и снятие с учета возможны только при условии, что ВЛК признает человека полностью негодным к службе.