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Главная Мобилизация Не только штурмовики: кем можно служить в Силах обороны

Не только штурмовики: кем можно служить в Силах обороны

Ua ru
8 сентября 2026 12:20
Что нужно знать перед мобилизацией: как ознакомиться с вакансиями и выбрать вооруженные силы
Инженерные работы на фронте. Фото: 211-я понтонно-мостовая бригада

Для украинцев, решивших добровольно поступить на военную службу, выбор специальности — очень важный и ответственный шаг. Большинство ошибочно полагает, что служба в армии возможна только в пехоте или в штурмовых подразделениях. Но современная армия нуждается не только в штурмовиках, но и в ИТ-специалистах, логистах, медиках и строителях, поэтому гражданские навыки могут стать решающими при поиске вакансии через рекрутеров или "Резерв+".

Об этом отмечают в Силах обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Что стоит учесть перед выбором подразделения в ВСУ

Прежде чем выбрать подразделение, лучше начать с детального изучения описаний вакансий, где указаны требования к образованию, состоянию здоровья, обязанностям и уровню риска. Очень хорошо поможет составить реальное представление о военной службе беседа со знакомыми военнослужащими.

Если же окончательного решения нет, стоит обратиться в центры рекрутинга ВСУ или оставить заявку в приложении "Резерв+". Там специалисты помогут сопоставить гражданские навыки кандидата с текущими потребностями войска и предложат конкретные варианты должностей.

Чем занимаются в армии IT-специалисты

Технологические подразделения ждут специалистов в сфере телекоммуникаций, радиотехники, электроники, ИТ и аналитики. Это направление охватывает информационную безопасность для защиты баз данных от киберугроз, а также организацию бесперебойной защищенной связи и работы сетей и серверов для управления боем.

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Очень важный фронт работ связан с радиоэлектронной борьбой и разведкой, где бойцы перехватывают вражеские сигналы и глушат связь и дроны противника. Кроме того, армии постоянно нужны операторы беспилотников для проведения разведки с воздуха, корректировки огня артиллерии и нанесения высокоточных ударов.

Чем занимаются военные в тыловых подразделениях

Граждане, умеющие организовывать процессы, вести документацию, планировать и доводить дела до конца, могут существенно усилить тыловые подразделения.

Боеспособность фронта зависит от непрерывных поставок боеприпасов, топлива, продовольствия, оборудования и униформы. Этим непосредственно занимаются логисты и организаторы складов. Также в тылу служат водители, механики и специалисты по ремонту вооружения, которые обеспечивают перемещение подразделений и восстановление поврежденной техники. Армия не обходится и без тылового администрирования, поэтому открыты вакансии для делопроизводителей, бухгалтеров, кадровиков, юристов, психологов и капелланов.

Чем занимаются инженеры в ВСУ

Без инженерных войск невозможны ни наступление, ни оборона. Они занимаются возведением фортификационных сооружений, укрытий и блиндажей. Такие бойцы минируют и разминируют местность, устанавливают защитные заграждения, укрепляют позиции, восстанавливают или строят переправы через реки и дороги. Здесь востребованы дорожные, строительные и инженерные специальности.

Куда можно мобилизоваться медикам

Тем временем люди, которые уже имеют медицинское образование или только планируют его получить, формируют медицинские подразделения. Врачи разных специальностей, медсестры, медбратья, парамедики, фельдшеры, фармацевты и водители санитарного транспорта борются за жизнь людей. Они проводят эвакуацию, оказывают помощь непосредственно на поле боя, лечат в госпиталях и занимаются реабилитацией.

Боевые подразделения и их направления

Самой тяжелой, рискованной, но наиболее влиятельной на ход войны остается работа в боевых подразделениях. Это направление предполагает действия непосредственно на линии соприкосновения или в тылу противника с целью остановки врага и освобождения оккупированных территорий. К этой категории относятся Силы специальных операций, штурмовые бригады, пехота, артиллерийские и танковые части.

Служба здесь сопряжена с крайне высоким риском, за что государство выплачивает повышенные боевые доплаты. В этом направлении крайне необходимы стрелки, снайперы, пулеметчики, гранатометчики, а также наводчики-операторы артиллерии и операторы боевых машин.

Также Новини.LIVE сообщали, что призывной указ после медкомиссии означает скорую отправку на службу, а если его проигнорировать, можно сесть в тюрьму на срок до пяти лет. Но отменить этот документ можно в некоторых случаях, если на это есть веские основания.

Те же, кто идет служить по контракту, имеют полное право спокойно прочитать весь документ перед подписанием и расспросить обо всех непонятных моментах. Переписать стандартный текст контракта под конкретного человека не получится, но ознакомиться с ним заранее обязаны дать каждому кандидату.

ВСУ мобилизация вакансии фронт военная служба
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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