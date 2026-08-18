Незаконная мобилизация не дает права уйти из армии: решение суда

Военнослужащий ВСУ. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Вооруженных Сил Украины

Светлана Красноштан Редактор

Даже если территориальный центр комплектования нарушил закон во время вашей мобилизации, это не дает автоматического права вернуться домой. Верховный Суд постановил: как только человека зачислили в воинскую часть, он подчиняется уже армейским законам, согласно которым ошибка ТЦК не будет основанием для увольнения со службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление суда, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

Незаконная мобилизация не является основанием для увольнения из ВСУ

Военнослужащий обратился в суд с требованием отпустить его домой, поскольку территориальный центр комплектования мобилизовал его с серьезными нарушениями. Окружной и апелляционный суды подтвердили, что призыв действительно состоялся вне закона.

Однако судьи отказались обязать воинскую часть уволить истца. Они объяснили это тем, что в украинском законодательстве просто нет такого основания для демобилизации.

Мужчина не согласился и обратился в Верховный Суд. Он утверждал, что признание мобилизации незаконной должно автоматически вернуть ему статус гражданского лица. По его мнению, если в законах есть пробел, именно суд имеет право принять решение об увольнении, чтобы исправить ошибку государства. Однако Кассационный административный суд отклонил эти аргументы, окончательно закрепив, что незаконный призыв не является билетом домой.

Судьи пояснили, что жизнь гражданина делится на два этапа, которые регулируются совершенно разными законами. Пока человек является гражданским лицом, действует закон о мобилизации. Он обязывает являться по повесткам, но в то же время дает право на отсрочку определенным категориям, например, ученым или школьным учителям, работающим хотя бы на четверть ставки.

Но как только призывника отправляют в воинскую часть, начинает действовать закон о военной службе. Именно день отправки из ТЦК официально делает человека военнослужащим.

Верховный Суд подчеркнул, что право не идти в армию нужно отстаивать активно и своевременно. Человек должен сам принести документы в военкомат и сообщить о своей работе или других обстоятельствах. Сделать это необходимо строго до того, как его зачислят в списки личного состава воинской части. Судьи сослались на предыдущее решение от 18 января 2024 года, которое подтверждает: если вы не успели оформить отсрочку, находясь в статусе гражданского лица, после прибытия в подразделение это право просто исчезает.

Когда человек уже надел форму, вопрос его увольнения регулируется исключительно статьёй 26 закона о военной службе. Во время военного положения там прописан очень короткий и чёткий перечень причин для демобилизации, например, состояние здоровья или семейные обстоятельства.

Такого пункта, как "ошибка ТЦК" или "незаконная мобилизация", там нет. Поэтому, даже если военкомат явно нарушил права призывника, это не позволит ему снять форму после зачисления в часть.

Новини.LIVE также сообщали, что в Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли слухи о введении обязательной мобилизации женщин и подчеркнули, что никаких подобных законодательных изменений не планируется. Нахождение на воинском учете для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием остается обязательным, однако призыв на службу для них, как и для других украинок, осуществляется исключительно по собственному добровольному желанию.

В то же время механизм прямого рекрутинга позволяет поступить в выбранную воинскую часть без обращения в ТЦК и СП. Получение рекомендательного письма от командира подразделения, успешное прохождение ВЛК и собеседования позволяют зачислить добровольца напрямую в штат или отправить на базовую общевойсковую подготовку по направлению воинской части.