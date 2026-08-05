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Главная Мобилизация Один нюанс может лишить права на отсрочку при поступлении в магистратуру

Один нюанс может лишить права на отсрочку при поступлении в магистратуру

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 12:20
Юрист перечислил условия для отсрочки для студентов магистратуры
Обучение студентов в магистратуре. Фото: Pexels, социальные сети, коллаж Новини.LIVE

Поступление в магистратуру после получения степени бакалавра гарантирует студенту право на отсрочку от военной службы независимо от формы собственности учебного заведения. Однако для сохранения этого статуса военнообязанному необходимо соблюдать требование о последовательности получения образования.

Такое разъяснение дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

В каких случаях обучение в магистратуре не дает возможности получить отсрочку

Частные и государственные высшие учебные заведения Украины действуют по единым правилам предоставления отсрочки от призыва для своих студентов на весь период их обучения. Возможность получить отсрочку от мобилизации сохраняется и при переходе с бакалавриата на магистратуру, однако процесс оформления имеет свои четкие критерии.

Разъясняя запрос гражданина, который после окончания бакалавриата решил продолжить обучение, адвокат Юрий Айвазян отметил, что переход между курсами или поступление в магистратуру после защиты дипломного проекта оцениваются одинаково.

Право на отсрочку распространяется на весь период получения степени «магистр», но только при условии соблюдения законодательных требований, нарушение которых приводит к аннулированию льготы.

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"Вы будете иметь право на отсрочку, если учитесь в вузе на дневной форме обучения и получаете последовательный уровень образования. То есть впервые поступаете в магистратуру и ранее не были отчислены с этого уровня образования", — подчеркнул Юрий Айвазян, описывая ключевые основания для законного сохранения студентом своего статуса.

Как ранее писали Новини.LIVE, в условиях военного положения украинское законодательство четко регламентирует критерии, по которым педагогические работники могут рассчитывать на отсрочку от призыва. Однако юристы объяснили, почему это право не является автоматическим и распространяется только на тех педагогов, которые соответствуют установленным условиям. При отсутствии законных оснований для отсрочки учителя подлежат мобилизации в общем порядке.

Параллельно с этим в Верховной Раде инициируется ужесточение контроля за действиями сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Согласно зарегистрированному законопроекту № 15459, планируется изменить регламент работы представителей ТЦК во время мобилизационных мероприятий, а также ввести обязательную и непрерывную фото- и видеофиксацию процесса проверки военно-учетных документов.

учеба мобилизация отсрочка юрист
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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