Оформление отсрочки в ЦНАП: нужен ли идентификационный код

Посетитель в ЦНАП и паспорт Украины. Фото: коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Подача заявления об отсрочке от мобилизации через ЦНАП без предоставления копий паспорта и идентификационного кода может привести к отказу со стороны военкомата. Закон не требует оставлять эти документы, но некоторые юристы предупреждают о высоком риске отклонения заявления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую практику Вячеслава Кирды и Юрия Айвазяна.

Что будет при подаче документов на отсрочку без идентификационного кода

Во время всеобщей мобилизации и действия военного положения украинцы, имеющие законные основания, продолжают оформлять освобождение от призыва.

Один из граждан обратился за консультацией, поскольку во время визита в ЦНАП он не предоставил бумажные копии своего паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Адвокат Вячеслав Кирда предупреждает о высокой вероятности получения отказа от ТЦК. Он подчеркивает, что без идентификационного кода зарегистрировать обращение крайне сложно. По словам юриста, дослать документы позже не получится, поэтому военнообязанному придется просто ждать результата.

"РНОКПП — обязательный документ. Вам могут отказать. Насколько мне известно, без РНОКПП вообще сложно подать заявление", — констатирует Кирда.

В то же время юрист Юрий Айвазян обращает внимание на то, что ключевые реквизиты гражданина и так фиксируются в основном тексте документа.

"Заявление должно содержать информацию о вашем паспорте и РНОКПП, однако нормами законодательства не определено, что вы должны подавать соответствующие документы в ТЦК", — пояснил Айвазян.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, юристы обращают внимание военнообязанных на важные нюансы взаимодействия с ТЦК и СП по вопросам изменения учетных статусов. С одной стороны, в случае потери бронирования или истечения срока отсрочки у граждан фактически не остается переходного периода для улаживания личных дел, ведь представители военкомата имеют законное право направить такого человека на прохождение военно-медицинской комиссии в тот же день.

С другой стороны, даже получение так называемой «боевой повестки» на отправку еще не означает неизбежной мобилизации. Правозащитники объясняют, что если уже после ее вручения военнообязанному удалось на законных основаниях оформить отсрочку, призвать его на военную службу не смогут.