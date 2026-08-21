Ошибки в военном учете в "Дія": почему там появляются женщины

Ведение реестра сотрудников кадровиком на работе. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Украинские работодатели массово фиксируют ошибки в данных из Реестра военнообязанных, запрошенных через "Дію". Система иногда безосновательно присваивает статус призывников женщинам, занимающимся невоенными профессиями, и пожилым работникам. Эксперты объясняют это текущими техническими настройками государственного портала.

Как действовать правильно, объяснили эксперты по кадровому учету и трудовому праву на kadroland, передает Новини.LIVE.

Как исправить данные в реестрах при ошибочном внесении женщин в качестве призывниц

При попытке сформировать сведения персонального учета работников с помощью портала "Дія" система генерирует списки с некорректными данными. В перечень лиц со статусом призывника массово попадают граждане, которые вообще не подлежат воинскому учету и никогда на нем не состояли.

Проблема в том, что алгоритмы ошибочно включают в реестры сотрудниц, не имеющих ни фармацевтического, ни медицинского образования. Соответственно, такие женщины не имеют документов военного учета и не закреплены за территориальными центрами комплектования, однако в цифровой выписке они обозначаются именно как призывники. Аналогичная проблема возникает и с пожилыми работниками, которые уже были официально исключены из воинского учета в связи с достижением ими предельного возраста.

На данный момент специалисты не рекомендуют работодателям принимать какие-либо дополнительные меры или пытаться вручную исправлять выявленные несоответствия. Наиболее вероятной причиной таких аномалий в документах является процесс текущей технической настройки портала «Дия».

Эксперты советуют руководителям и кадровикам предприятий просто подождать. Ожидается, что после окончательной настройки синхронизации баз данных некорректные записи исчезнут, а лица, которые фактически не являются военнообязанными, будут автоматически исключены из электронных списков.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в сети распространяются слухи о якобы обязательном требовании предъявить приложение "Резерв+" для 18-летних украинок, оформляющих статус временной защиты за рубежом. Однако профильные ведомства подчеркивают, что подобные утверждения являются откровенной манипуляцией и не соответствуют действительности.

Вопрос потенциальной мобилизации женщин не стоит на повестке дня, поскольку мобилизационный ресурс страны является достаточным. По мнению заместителя командира Третьего армейского корпуса, подполковника ВСУ Максима Жорина, решение кадровых вопросов в армии требует системных преобразований.